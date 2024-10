Palmeiras tem Mundial? Flamengo ou Sport em 87? O que diz a nova IA do zap

Do UOL, em São Paulo

O UOL questionou a Meta IA, nova inteligência artificial da empresa introduzida no WhatsApp, sobre algumas das principais polêmicas do futebol brasileiro. As respostas envolveram interpretações próprias da ferramenta e dados apontados em diversos sites, incluindo endereços oficiais de clubes e entidades.

A Meta, no entanto, ressalta que a respostas geradas pela IA podem conter erros. "As mensagens são geradas pela inteligência artificial da Meta. Algumas respostas podem ser incorretas ou inadequadas", diz a Meta na conversa gerada.

Palmeiras tem Mundial?

Segundo a IA, sim. A inteligência artificial afirmou, sem direcionar a nenhum site ou matéria, que o Torneio Internacional de Clubes Campeões disputado em 1951 foi o primeiro campeonato mundial interclubes da história.

O Palmeiras conquistou o Torneio Internacional de Clubes Campeões, em 1951. Este foi o primeiro campeonato mundial interclubes da história. O time venceu a Juventus-ITA na final.

IA do WhatsApp diz que Palmeiras tem título mundial Imagem: UOL

Quem é o campeão brasileiro de 1987?

O Sport é considerado o campeão brasileiro de 1987. A IA citou a decisão do STF, em maio deste ano, para cravar a equipe pernambucana como detentora da taça. Ela utilizou como base o site Sportradar.

O Sport Club do Recife foi declarado o único campeão brasileiro de 1987 pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Essa decisão foi tomada após o Flamengo, que também reivindicava o título, recusar-se a jogar contra o Sport na final do campeonato. O STF manteve essa decisão, considerando que o Sport venceu o confronto decisivo contra o Guarani, time que ficou em segundo lugar no Módulo Amarelo.

IA da Meta diz que Sport é o campeão brasileiro de 1987 Imagem: UOL

São Paulo foi rebaixado no Paulistão de 1990?

A IA se baseou em uma publicação feita pelo site oficial do São Paulo para dizer que não. Segundo ela, não houve rebaixamento naquela edição do campeonato estadual.

Não, o São Paulo não foi rebaixado no Campeonato Paulista de 1990. O time terminou em 15º lugar na competição, que contou com 24 equipes, mas não houve rebaixamento naquele ano. O regulamento do campeonato previa que não haveria descenso à Divisão Especial de Futebol Profissional.

IA da Meta diz que São Paulo não foi rebaixado no Paulistão de 1990 Imagem: UOL

Pelé fez mais de mil gols?

Segundo a IA, sim. A ferramenta se baseou em uma matéria publicada no site oficial das Olimpíadas, que citou dados do Guiness Book, da Fifa, da Conmebol e da CBF.

Pelé marcou 77 gols em 92 jogos pela seleção brasileira e 680 gols em jogos oficiais de clubes. O número total de gols de Pelé na carreira é controverso, mas de acordo com o Guinness Book, ele marcou 1.279 gols em 1.363 jogos. A FIFA e a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) consideram que Pelé marcou 1.281 gols, enquanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirma que ele marcou 1.283 gols.

IA da Meta diz que Pelé marcou mais de mil gols durante a carreira Imagem: UOL

Qual é o maior time do Brasil?

A IA cravou o Palmeiras. A ferramenta usou o número de títulos conquistados pelo time paulista como critério para a resposta. Os números foram levantados pela inteligência artificial no Wikipedia.

O Palmeiras é considerado o maior campeão nacional do Brasil, com 18 títulos nacionais, e um total de 24 títulos nacionais e internacionais.