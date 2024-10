Importante no ataque do São Paulo, Lucas consegue bons números em empate com Criciúma; confira

O meia-atacante Lucas Moura conseguiu bons números no empate do São Paulo com o Criciúma, na noite do último sábado. Com liberdade de movimentação, o jogador foi um dos que mais tentaram criar jogadas no sistema ofensivo do Tricolor.

Segundo a plataforma Sofascore, Lucas terminou a partida com duas finalizações, quatro dribles certos de cinco tentados (80%), e 10 duelos ganhos de 15 (67%). Na parte defensiva, o camisa 7 ajudou com duas interceptações e um desarme.

Além da liderança natural, Lucas é peça fundamental no esquema do São Paulo. Na temporada, o jogador acumula 12 gols e oito assistências em 41 jogos (37 como titular) disputados.

Contra o Criciúma, o São Paulo saiu atrás do placar em gol marcado por falha de Arboleda, e buscou o empate na reta final de partida, em chute de fora da área de Liziero. O autor do gol destacou o esforço da equipe, e o técnico Luis Zubeldía gostou do desempenho dos jogadores.

Com o empate, o São Paulo caiu para a 6ª posição, com 51 pontos. O Tricolor foi superado pelo Internacional, que venceu o Atlético-MG e subiu para a 5ª colocação, com 52.

O próximo jogo do São Paulo será contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, no dia 5 de novembro (terça-feira).