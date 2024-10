FPF lamenta morte de torcedor do Cruzeiro e repudia "atentado" envolvendo organizados do Palmeiras

A Federação Paulista de Futebol (FPF) se manifestou na tarde deste domingo sobre os "atos criminosos" que aconteceram nesta madrugada envolvendo torcedores de Palmeiras e Cruzeiro, na Rodovia Fernão Dias, na região de Mairiporã, na Grande São Paulo.

A entidade repudiou as ações, mas não citou o time alviverde e classificou os responsáveis pelas cenas como "bandidos que usam indumentárias alusivas ao futebol e a clubes".

"A Federação Paulista de Futebol lamenta profundamente os atos criminosos ocorridos na manhã deste domingo, que culminaram na morte de um torcedor do Cruzeiro e deixou outros feridos. O atentado, promovido por bandidos que usam indumentárias alusivas ao futebol e a clubes, é mais um triste episódio que deve ser severamente punido pelas autoridades competentes", lamentou a FPF.

Em nota à imprensa, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que a Polícia Civil investiga o caso. As informações preliminares os torcedores do Cruzeiro teriam sofrido uma emboscada de palmeirenses no caminho de volta a Minas Gerais.

O time mineiro teve compromisso contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, no último sábado, e acabou derrotado por 3 a 0. O Palmeiras, por sua vez, jogou no Allianz Parque e empatou por 2 a 2 com o Fortaleza.

Um torcedor do Cruzeiro veio a óbito, enquanto outras 18 pessoas ficaram feridas e foram levadas para atendimentos em hospitais em Mairiporã e em Franco da Rocha.

Tanto Cruzeiro quanto Palmeiras se manifestaram nas redes sociais repudiando o caso. A Raposa lamentou o falecimento do torcedor, e o Verdão também repudiou as cenas de violência, pedindo punições "com rigor" aos responsáveis.

Veja o comunicado da FPF na íntegra:

"A Federação Paulista de Futebol lamenta profundamente os atos criminosos ocorridos na manhã deste domingo, que culminaram na morte de um torcedor do Cruzeiro e deixou outros feridos.

O atentado, promovido por bandidos que usam indumentárias alusivas ao futebol e a clubes, é mais um triste episódio que deve ser severamente punido pelas autoridades competentes.

O futebol jamais pode ser usado como pretexto para que indivíduos cometam crimes, e a FPF atuará sempre para que o esporte seja um ambiente de paz, entretenimento e transformação social positiva".