Fábio completa 700 jogos pelo Campeonato Brasileiro e amplia recorde na competição

Atleta com mais jogos na história do Campeonato Brasileiro, Fábio chegou a 700 partidas na competição na derrota do Fluminense para o Vitória, neste sábado. Aos 44 anos, o goleiro fez sua estreia no torneio em 2002.

"Eu tento fazer o máximo no meu dia a dia por gratidão, por ter saúde de estar em uma grande equipe como é o Fluminense, todas as equipes que fizeram parte da minha história, que tiveram contribuição para que eu alcançasse esse número. Agradeço a todos com quem eu tive a oportunidade de trabalhar", disse o goleiro ao atingir a marca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasileira?o (@brasileirao)

Fábio é o jogador que mais disputou edições do Campeonato Brasileiro (23) e o mais velho a atuar na competição. Ele também é o atleta brasileiro com mais jogos na história da Libertadores (110), sendo o segundo nome na lista geral.

Além do Fluminense, Fábio também disputou o Brasileirão pelo Cruzeiro, onde é ídolo, e pelo Vasco.

O goleiro tem a missão de ajudar o clube carioca a seguir na luta contra o rebaixamento nesta edição da competição. Com 36 pontos, o Fluminense está em 13º lugar. O Juventude abre o Z4, com 34 pontos. Fábio terá seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, contra o Grêmio, às 21h (de Brasília).