Cuiabá x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileiro

O Corinthians visita o Cuiabá na Arena Pantanal nesta segunda-feira, às 19 horas (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo é de extrema importância para o Timão, que caiu para a 18ª posição do Brasileiro com a combinação de resultados do último sábado. Porém, se vencer o Dourado, a equipe de Ramón Díaz, que tem 32 pontos, deixa o Z4.

O Corinthians vem de vitória importante contra o Athletico-PR na liga nacional, mas foi contestado com a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil e com o empate com o Racing, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Para o duelo contra o Cuiabá, o Corinthians não vai contar com o volante José Martínez e com o atacante Yuri Alberto, ambos suspensos. Os dois são considerados titulares no esquema montado por Ramón Díaz.

Já o Cuiabá vem de derrota para o Vasco no Brasileiro e amarga a penúltima posição, com 27 pontos. O time venceu apenas um dos últimos sete jogos da liga nacional e é o segundo pior mandante da competição em número de pontos.

Para encarar o Timão, o técnico Bernardo Franco terá o retorno do volante Lucas Mineiro, que cumpriu suspensão na última rodada. O zagueiro Alan Empereur, preservado com dores no pé, pode ficar à disposição nesta segunda.

A baixa no Dourado é o atacante Derik Lacerda, que recebeu o terceiro amarelo na última quinta-feira e não pode ser relacionado.

No primeiro turno, Corinthians e Cuiabá empataram por 1 a 1 na Neo Química Arena. O zagueiro Marllon abriu o placar para os visitantes, e o lateral esquerdo Matheus Bidu empatou para o Timão nos minutos finais.

FICHA TÉCNICA



CUIABÁ X CORINTHIANS

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)



Data: 28 de outubro de 2024, segunda-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ-Fifa)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-Fifa) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-Fifa)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Filipe Augusto (Alan Empereur) e Ramon; Fernando Sobral, Lucas Fernandes e Gustavo Sauer; Clayson e Pitta.



Técnico: Bernardo Franco

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Charles, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Ángel Romero



Técnico: Ramón Díaz