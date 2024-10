Joel Oliveira é reeleito para comandar a FPA no período de 2025 a 2028

O professor Joel Oliveira permanecerá na liderança da Federação Paulista de Atletismo por mais quatro anos, de 2025 a 2028. Eleito inicialmente em 2020, ele foi reconduzido ao cargo por aclamação, assim como em sua primeira eleição. A Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta sexta-feira, abordou a eleição do Presidente, do Primeiro e Segundo Vice-Presidentes e dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo quadriênio.

A Comissão Eleitoral foi liderada pelo Dr. Carlos Brazolin, presidente do Esporte Clube Pinheiros, clube fundador da Federação Paulista de Atletismo. Também integraram a comissão a Priscila Silva de Moura, funcionária da Federação Paulista de Atletismo, e do Secretário, Allan Cristian Gusmão, funcionário da Federação Paulista de Atletismo.

Na sessão, foi confirmada a vitória da chapa "Novo Atletismo Paulista", que conta com Rogério da Silva Bispo como 1º Vice-presidente e Thaissa Barbosa Presti de Lima como 2ª Vice-presidente. Os novos membros eleitos para o Conselho Fiscal são Agnaldo Vieira de Lima, Antonio Adolfo Balbuena e Patrícia Akemi Koga.

O encontro reuniu representantes de clubes e associações filiadas à FPA, além de grandes nomes do atletismo de todos os tempos, como Maurren Maggi, campeã olímpica do salto em distância nos Jogos de Pequim em 2008. A ex-atleta ressaltou a importância da continuidade de Joel na liderança da entidade.

"A gente sabe que não teve concorrência em razão do belo trabalho que ele vem fazendo junto com toda a equipe da FPA. A gente que está acompanhando de perto tem certeza de que vem sendo feito um belo trabalho e estamos sempre de olho no que é feito. E fico feliz por ele sempre lembrar dos ídolos do Brasil", destacou Maurren.

"Estamos muito felizes com a continuidade do trabalho iniciado em 2019 e que recolocou o atletismo de São Paulo em evidência. Essa reeleição também mostra que temos de seguir firmes nos nossos propósitos e seguir entregando resultados positivos de gestão do nosso trabalho, que é norteado em cinco pilares: Governança, Comunicação, Técnico, Financeiro e Institucional. Dentro de cada um deles, seguir focado para que ela continue com o processo de crescimento, desenvolvimento e melhoria contínua", falou Joel Oliveira.