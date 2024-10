Herói, Gregore exalta o momento do Botafogo e celebra vitória contra o RB Bragantino

A estrela de Gregore brilhou na hora certa. O volante foi o herói do Botafogo na vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, neste sábado, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol dele pelo clube carioca garantiu uma vitória fundamental na briga pelo título brasileiro. Gregore enalteceu a atuação do time.

"O intuito do nosso time é a gente conseguir manter o padrão dentro e fora de casa. Acho que hoje a gente conseguiu. Tivemos o propósito de buscar o gol a todo momento e fui feliz ali, consegui fazer o gol para ajudar a equipe", declarou o volante.

Aos 40 minutos da etapa final, após falta cobrada para a área, Gregore ganhou pelo alto e fez um gol decisivo. A estrela dele brilhou na hora certa e marcou pela primeira vez em 47 jogos pelo Fogão.

"O meu sentimento é de muita alegria pelo momento do clube, pelo momento dos meus colegas também. Alguns jogadores estão passando por um momento muito bom, tanto que temos muitos jogadores na Seleção. Fico feliz pelos três pontos. É a gente se preocupar com cada jogo. O próximo é sempre o mais importante. Então vamos passo a passo para a gente conquistar os nossos objetivos", adicionou Gregore.

Por sinal, o próximo jogo é para carimbar a vaga para a decisão da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o Fogão visita o Peñarol, no Uruguai, pelo jogo de volta da semifinal. Na ida, o Fogão venceu por 5 a 0. Assim, pode perder por até quatro gols.

"Para a final, a gente precisa passar por eles na quarta-feira. Agora é descansar, ver o que o Mister vai falar nesta semana, trabalhar bem, para a gente ir lá para o Uruguai, fazer um bom jogo e trazer a classificação", encerrou Gregore.

Perto da final da Libertadores, o Botafogo também deu um passo importante no Brasileirão. Com a vitória deste sábado, o líder Fogão ampliou a vantagem na ponta e agora tem três pontos a mais do que o Palmeiras.