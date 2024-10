Trajano: Grande jogador do Corinthians é Yuri Alberto, não Memphis Depay

Apesar da expectativa criada na contratação de Memphis Depay, o principal jogador do Corinthians atualmente é o outrora criticado Yuri Alberto, disse o colunista José Trajano, no Posse de Bola.

Contrataram um Deus, que é o Memphis Depay, mas o grande jogador do Corinthians agora não é o Depay, que custa uma fortuna, é o Yuri Alberto, que durante muito tempo foi massacrado e xingado pela torcida. José Trajano

Na avaliação de Trajano, Ramón e Emiliano Díaz não são os únicos responsáveis pela oscilação constante do Timão em campo. Para ele, o elenco caro montado nesta temporada não é tudo isso.

O Ramón Díaz e seu filhote têm responsabilidade, mas que time é esse do Corinthians? Só tem o craque ali? Vieram jogar no Corinthians porque jogavam nos melhores times do mundo e nas suas seleções?

Essa responsabilidade tem que ser um pouco dividida. Se coloca o Ramón como o causador de todos os males, sim, ele e o filho têm muita responsabilidade, mas como se o time fosse de grandes jogadores. José Trajano

