O dia que Zagallo pediu para Zé Carlos 'imitar Cafu' na Copa de 98

Importante lateral-direito do futebol brasileiro, Zé Carlos morreu nesta sexta-feira (25) e deixou saudades aos amigos de seleção brasileira. Um deles é Cafu, um dos maiores da história na posição e que conviveu com seu reserva na Copa de 1998. O capitão do penta relembrou as histórias e falou da relação com o amigo.

Às vésperas do Mundial, a seleção brasileira sofreu duas baixas significativas. O técnico Zagallo precisou substituir o zagueiro Márcio Santos, lesionado na coxa, e o meio-campista Flávio Conceição, com problemas no joelho. Para suas posições foram convocados André Cruz, do Milan, e Zé Carlos, lateral-direito do São Paulo, respectivamente.

Zé Carlos era o reserva de Cafu, titular da lateral-direita e campeão do mundo em 1994. O destino o colocou em campo na semifinal contra a Holanda, após Cafu receber o segundo cartão amarelo nas quartas de final contra a Dinamarca. Na ocasião, Zagallo foi direto com Zé Carlos, aconselhando-o: "A maior imitação da sua vida vai ser imitar o Cafu jogando".

Cafu, suspenso naquele jogo, relembra o conselho descontraído que deu ao amigo: "Eu falei para ele ficar tranquilo: 'Me imitar é fácil, é só chegar na linha de fundo e cruzar, o resto deixa que os meninos fazem'. E aí completei: 'Difícil vai ser imitar você, Zé, imitar esse monte de bicho que você consegue'".

O lateral, conhecido pela habilidade de fazer imitações, trouxe leveza ao ambiente da seleção. "Era um ambiente muito alegre, feliz e descontraído. Vai deixar saudade, Zé", recordou Cafu.

Zé Carlos ex-lateral do SP Imagem: Reprodução: Arquivo Pessoal

Na partida contra a Holanda, Zé Carlos fez o essencial, mantendo o estilo simples e disciplinado que caracterizava seu futebol. O Brasil avançou para a final nos pênaltis, mas depois acabou derrotado pela França na decisão.

Cafu, ao relembrar o amigo, destacou o espírito descontraído e a alegria contagiante de Zé Carlos: "Foi um grande amigo, companheiro, era um cara sempre alegre, feliz, sempre disponível, sempre rindo, imitando papagaio, periquito, imitando bichos, imitando pessoas, um cara que sempre esteve do nosso lado", disse.

"Em 98 tivemos essa passagem maravilhosa dentro da seleção brasileira, a palavra do Zé Carlos era muito fácil, você não via tristeza no rosto dele, vai deixar muita saudade, saudade para todos nós, é um dia muito triste para todos nós", afirmou.

Nesta sexta-feira (25) pela manhã, Zé Carlos foi encontrado morto dentro da casa de seus pais em Osasco (SP). Ele teve um infarto fulminante aos 56 anos e deixou dois filhos, duas irmãs, seus pais e a noiva.