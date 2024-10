Em 1992, Maguila 'deu aula' sobre homossexualidade: 'Não é doença'

Maguila, que morreu nesta quinta aos 66 anos, "deu uma aula" sobre homossexualidade em 1992. Suas declarações ressoam até hoje, principalmente por meio de seu filho caçula, Junior Ahzura, que luta contra o preconceito em seu trabalho como artista visual e em suas redes sociais.

'Já nasce com dom'

Em participação no Programa 25ª Hora, da TV Record, Maguila falou sobre homossexualidade de forma respeitosa, em uma época em que havia ainda mais preconceito e desinformação sobre o tema. Ao ser questionado se considerava a homossexualidade uma "doença", o boxeador afirmou não concordar com o termo.

Para mim, esse negócio de homossexualismo [termo utilizado à época da entrevista e que hoje é considerado pejorativo por remeter a doença] é para quem sabe ler, quem inventou esse nome científico. Eu não tenho estudo. Então, para mim, o 'viado', no caso, não é uma doença. Ele já nasceu com esse dom de ser 'viado' e transar com homem. Então, eu não acho que é uma doença. A pessoa já nasceu com dom .

Maguila, em 1992

Maguila também citou qual seria sua reação caso o filho, então com cinco anos, visse dois homens se beijando. "Se eu vir um homem beijando o outro, e ele me perguntar: 'Pai, o que é isso, um homem beijando o outro?'. Eu digo: 'Todos os dois são viados. Pronto'", declarou.

O apresentador Leão Lobo, que declarou ser homossexual em 1984 na TV, estava presente no programa e foi citado por Maguila. "Quando Deus põe um filho d'Ele na Terra, todos nós temos um destino. O Leão Lobo já tinha esse destino, ele não vai dizer que começou depois de grande, começou desde pequeno, ele já tinha um jeitinho. Deus que fez ele assim, então a gente não pode ser contra."

Há seis dias, Junior Ahzura repostou o trecho em que o pai comenta o tema, e o vídeo voltou a viralizar nas redes sociais. O filho que Maguila menciona no programa é justamente Ahzura. Na legenda da publicação, Ahzura manifesta seu carinho pelo pai. "Orgulho de ter um pai que sempre me aceitou e respeitou! Mais que um herói nacional, meu pai!" Assista abaixo:

A dura trajetória e a carreira vitoriosa de Maguila

Maguila se interessou pelo boxe ainda em Aracaju, assistindo a lutas de Eder Jofre e Muhammad Ali. Quando se mudou para São Paulo aos 14 anos para trabalhar como ajudante de pedreiro, o esporte era uma realidade distante. Nos primeiros anos em que viveu na capital paulista, Maguila declarou ter passado fome e morado em um caminhão abandonado até ser expulso pelo proprietário do veículo. "Fiquei dormindo encostado no poste", revelou ao documentário Maguila, lançado em 1987.

O lutador começou a treinar boxe em 1979. No entanto, Maguila só disputou a primeira luta amadora dois anos depois, na Forja dos Campeões. Na ocasião, o técnico Ralph Zumbano, que também é tio de Éder Jofre, preferiu estender o período de preparação do atleta pelo potencial que observou em Maguila.

Maguila protagonizou lutas marcantes com George Foreman e Evander Holyfield. As derrotas para estes dois adversários são duas das sete lutas em que perdeu na carreira.

O pugilista brasileiro venceu lutas que marcaram o boxe, como os confrontos contra James Quebra-Ossos Smith, Daniel Falconi e Andre van den Oetelaar.