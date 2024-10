'Gattuso pegou Seedorf pelo pescoço': Ricardo Oliveira cita briga no Milan

O ex-atacante Ricardo Oliveira atuou apenas uma temporada pelo Milan, entre 2006/07, mas pôde presenciar uma discussão acalorada entre o ex-volante Gennaro Gattuso e o holandês Clarence Seedorf.

O que aconteceu

A discussão se iniciou após Gattuso se irritar com os constantes erros de Seedorf ao longo de uma partida na temporada. No intervalo do jogo, o volante italiano agarrou o ex-Botafogo e o cobrou: "Você está achando que eu sou um idiota?".

Ricardo Oliveira conta que, apesar da agressão, Seedorf se desculpou pelos erros. Ele revelou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no ar no canal do UOL Esporte no YouTube.

Eu vi o Seedorf dominando bola, driblando, perdendo, e o Gattuso, pum, carrinho. Toma, Seedorf, de novo. Você tem que ser o cara que vai pensar, que vai criar, que vai colocar o Gilardino, ou o Inzaghi, ou o Ricardo, ou o Ronaldo, ou o Kaká para fazer o gol. Pega a bola, recupera, põe a bunda no chão e toma a bola de novo. O Seedorf perdendo a bola no primeiro tempo, a gente estava perdendo 1 a 0 para a Fiorentina fora de casa. Quando a gente entra no vestiário, você não faz ideia do que era aquilo. O Gattuso pegou ele pelo pescoço, encostou ele na parede e falou assim: 'O que que foi? Você está achando que eu sou um idiota? Estou dando a vida dentro do campo. Você não quer jogar?'

Ricardo Oliveira, ao UOL

E sabe o que o Seedorf fez? Nada. Olhou para ele e falou assim: 'Você tem razão, me desculpa, eu estou sendo um idiota e comprometendo todo o nosso trabalho'. Voltamos para o jogo. Ganhamos de 2 a 1 e ele arrebentou no segundo tempo.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 12h, no canal do UOL Esporte no YouTube.