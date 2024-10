Filipe Luís pede Flamengo "frio" em busca do título da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, a CBF definiu por meio de um sorteio os mandos de campos das finais da Copa do Brasil, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O Atlético-MG decidirá o título contra o Flamengo como mandante. Ex-atleta e agora técnico do Rubro-Negro, Filipe Luís conjecturou a decisão e se mostrou confiante em erguer outra taça, que seria sua primeira no profissional à beira dos gramados.

"Um privilégio estar aqui novamente, tive a oportunidade de disputar como jogador a final da Copa do Brasil, participar da final no ano passado também e agora como técnico, uma herança que deixaram pra mim, que o Tite me deixou na semifinal dessa copa tão especial, onde jogadores e o clube valorizam tanto. A gente gosta muito desse torneio e esperamos poder fazer um grande jogo, principalmente desfrutar dessa final, que é um momento único em nossas carreiras", declarou.

"Como eu falei em outras ocasiões, conheço esse grupo como ninguém. Eu virei a chave muito rápido, já pensava como treinador durante muito tempo, e pra mim foi uma transição muito mais fácil porque eu tinha muito claro o caminho que eu queria tomar", disse.

"O que mais eu gosto é de ver o esforço que os jogadores fazem no campo e o quanto querem conquistar esse troféu tão sonhado. Me sinto privilegiado de poder liderar esse grupo de homens, que vão todos juntos em busca de um objetivo", complementou.

"Muda jogar na frente da torcida, na postura dos jogadores, mas o que a gente tem que sempre tentar é ser o mais frio possível nessa decisão, poder desfrutar dessa decisão e que a emoção não tome conta da razão. Esse é o meu objetivo, deixar eles o melhor possível em forma física, mental, em todos os sentidos, para que eles possam desfrutar, fazer um grande jogo e, quem sabe, levarem esse troféu para Gávea", finalizou.

Para chegar à final, o Flamengo teve que passar por Amazonas, Palmeiras, Bahia e Corinthians. Em sua terceira decisão seguida, o Rubro-Negro mira igualar o Grêmio, com cinco taças, e encostar no Cruzeiro, maior campeão, com seis.