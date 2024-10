Ferreira é quem precisa de menos tempo para marcar gol pelo São Paulo no Brasileirão

Ferreira, do São Paulo, participou de cerca de 15 minutos na vitória diante do Vasco, por 3 a 0, no Brinco de Ouro, pela 30ª rodada do Brasileirão. O atacante, que voltou a disputar uma partida oficial depois de ficar dois meses longe dos gramados em função de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, é uma importante peça no ataque da equipe e defende uma marca muito interessante.

Segundo o Sofascore, Ferreira é o jogador do São Paulo que necessita de menos minutos para balançar as redes dos adversários nesta edição de Campeonato Brasileiro. A estatístca aponta que o camisa 47 do Tricolor marca um gol a cada 172 minutos em campo.

Ferreira participou, ao todo, de 20 partidas do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro de 2024 e, no período, marcou cinco gols. Desse modo, além de ser o jogador são paulino que precisa de menos tempo para anotar um tento, o atacante é, junto a Calleri e André Silva, o terceiro artilheiro da equipe no torneio. O camisa 47 fica atrás de Luciano (9) e Lucas Moura (8).

Além dos cinco gols marcador, Ferreira também distribuiu uma assistência.

Porém, o atacante vive um jejum de gols, já que marcou pela última vez no dia 24 de julho, no empate por 2 a 2 contra o Botafogo, no Morumbis, pela 19ª rodada. Desde então, Ferreira participou de mais cinco jogos do São Paulo no Brasileirão e não marcou um gol sequer.

Ferreira é quem vinha sendo titular do Tricolor antes da lesão. O atacante vivia bom momento com a camisa são-paulina e havia assumido a titularidade atuando praticamente como um ponta, dando profundidade pelo lado esquerdo e criando oportunidades com base em sua capacidade de driblar.

O camisa 47 foi contratado pelo São Paulo no início desta temporada e já disputou 43 partidas, marcando oito gols e distribuindo duas assistências. Ele se lesionou no último dia 18 de agosto e, após praticamente dois meses, voltou a atuar. Não teve atuação brilhante contra o Vasco, mas vai aos poucos retomando o ritmo de jogo.

O São Paulo retorna aos gramados para enfrentar o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse. A partida está programada para começar às 21h (de Brasília). De olho na segunda vitória consecutiva, o Tricolor figura na quinta posição da tabela, com 50 pontos conquistados. O time mandante, por sua vez, é o 12º lugar, e tem 36 unidades somadas.