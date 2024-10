Com pinturas especiais, NBA divulga quadras da NBA Cup 2024

A NBA divulgou, nesta quinta-feira, as pinturas especiais de todas as 30 equipes para a disputa da NBA Cup, que terá início a partir de 12 de novembro. O torneio será disputado pela segunda vez em 2024.

Projetadas pelo artista Victor Solomon, as quadras serão utilizdas durante a fase de gurpos e nas quartas de final. As cores dos designs são projetadas para contrastar com os uniformes das equipes mandantes. A imagem da taça da NBA Cup também poderá ser percebida no centro da quadra e em suas linhas.

A NBA Cup terá uma rodada dupla como abertura, com o New York Knicks visitando o Philadelphia 76ers, às 20h30 (de Brasília), e o Golden State Warriors enfrentando o Dallas Mavericks, às 23h.

Foto: Divulgação NBA

O que é e como funciona a NBA Cup

A NBA Cup é uma copa disputada no início da temporada regular da competição. O formato teve sua primeira edição em 2023 e o Los Angeles Lakers levantou a taça.

Na NBA Cup, as 30 franquias são dividas em seis grupos com cinco equipes cada, sendo que as chaves contém apenas rivais da mesma conferência. Todos os times dos grupos se enfrentam e, após as quatro rodadas, os líderes de cada chave se classificam para as eliminatórias, junto com os dois melhores segundos colocados (um de cada conferência).

A segunda fase é disputada entre as oito equipes que avançaram, com jogos únicos a partir das quartas de final e chaveamento pelas conferências. As semifinais e a final serão disputadas em quadra neutra, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

O diferencial da NBA Cup é que as partidas são válidas tanto pelo torneio quanto pela Temporada Regular. Ou seja, se um time perder um jogo pela NBA Cup, também terá a derrota acrescida à sua campanha na disputa convencional. Apenas a final não é contabilizada.

Os jogos válidos pela NBA Cup serão disputados todas as terças e sextas-feiras entre os dias 12 de novembro e 17 de dezembro. A liga americana de basquete adotou este formato com objetivo de fazer as equipes darem mais importância às partidas da parte incial da temporada.