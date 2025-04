Inter de Limeira e Santa Cruz estreiam com vitória na Série D do Brasileiro

A rodada de estreia da Série D do Campeonato Brasileiro foi encerrada neste domingo com mais 11 jogos, com destaques para as vitórias da Inter de Limeira, único time paulista a entrar em campo, e do tradicional Santa Cruz-PE, que sempre aparece como um dos favoritos ao acesso.

A Inter de Limeira venceu o Goiatuba-GO por 3 a 1, em jogo realizado no estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba (GO). Antônio Gabriel, Lucas Santos e Lucas Douglas fizeram os gols.

O time paulista lidera o Grupo A7 com três pontos, assim como Cianorte-PR e Itabirito-MG, que jogaram no sábado. A chave também conta com o paulista Monte Azul, que perdeu por 1 a 0 para o time mineiro.

Já o Santa Cruz fez duelo complicado com o Treze-PB no Grupo A3, mas venceu por 1 a 0, com gol de Israel, no Amigão, em Campina Grande (PB). Assim, soma três pontos, junto com Central-PE, que venceu o Ferroviário-CE por 2 a 1 neste domingo, e Santa Cruz-RN, que venceu o Sousa-PB por 1 a 0 no sábado.

No Grupo A1, o Águia-PA venceu o GAS-RR por 1 a 0, enquanto Trem-AP e Manaus-AM empataram por 1 a 1. O Águia soma três pontos, bem como o Tuna Luso-PA, que venceu o Humaitá-AC por 3 a 0, no sábado.

Parnahyba-PI e Imperatriz-MA fecharam os jogos do Grupo A2 ao empatarem sem gols. A chave é liderada pelo Iguatu-CE, único a vencer ao fazer 1 a 0 no Sampaio Corrêa-MA, no sábado.

No Grupo A4, o ASA-AL se destacou e bateu a Juazeirense-BA por 3 a 0, enquanto Penedense-AL e Barcelona-BA empataram sem gols. Lagarto-SE e Jequié-BA já tinham vencido no sábado.

Ceilândia-DF e Mixto-MT também estrearam com vitória no Grupo A5. O Ceilândia fez 2 a 1 no Goianésia-GO, enquanto os mato-grossenses bateram o Porto Velho-RO por 4 a 3. Aparecidense-GO e Luverdense-MT já haviam vencido no sábado.

Grupo A6 e Grupo A8 foram os únicos a terem sido realizados inteiramente no sábado. Maricá-RJ e Pouso Alegre-MG venceram no Grupo A6, que conta com Portuguesa e Água Santa.

O time lusitano empatou por 2 a 2 com o Boavista-RJ, enquanto o time de Diadema foi derrotado pelos mineiros. No Grupo A8, Azuriz-PR, Brasil-RS e Joinville-SC começaram com vitória.

Na primeira fase, os 64 times foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que se enfrentam em dois turnos. Ao fim de 14 rodadas, os quatro primeiros de cada chave avançam ao mata-mata, sempre em dois jogos. Os quatro semifinalistas garantem acesso à Série C.

Confira os resultados da 1ª rodada da Série D:

GRUPO A1

Manauara-AM 1 x 1 Independência-AC

Humaitá-AC 0 x 3 Tuna Luso-PA

Trem-AP 1 x 1 Manaus-AM

Águia-PA 1 x 0 GAS-RR

GRUPO A2

Maranhão-MA 1 x 1 Altos-PI

Tocantinópolis-TO 2 x 2 Maracanã-CE

Iguatu-CE 1 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Parnahyba-PI 0 x 0 Imperatriz-MA

GRUPO A3

Santa Cruz-RN 1 x 0 Sousa-PB

Horizonte-CE 0 x 0 América-RN

Treze-PB 0 x 1 Santa Cruz-PE

Central-PE 2 x 1 Ferroviário-CE

GRUPO A4

Lagarto-SE 2 x 1 União Araguainense-TO

Jequié-BA 1 x 0 Sergipe-SE

Juazeirense-BA 0 x 3 ASA-AL

Penedense-AL 0 x 0 Barcelona-BA

GRUPO A5

Goiânia-GO 0 x 1 Luverdense-MT

Capital-DF 0 x 1 Aparecidense-GO

Goianésia-GO 1 x 2 Ceilândia-DF

Mixto-MT 4 x 3 Porto Velho-RO

GRUPO A6

Porto Vitória-ES 1 x 1 Nova Iguaçu-RJ

Boavista-RJ 2 x 2 Portuguesa

Maricá-RJ 2 x 0 Rio Branco-ES

Água Santa 2 x 3 Pouso Alegre-MG

GRUPO A7

Cianorte-PR 1 x 0 Operário-MS

Monte Azul 0 x 1 Itabirito-MG

Uberlândia-MG 1 x 1 FC Cascavel-PR

Goiatuba-GO 1 x 3 Inter de Limeira

GRUPO A8

Joinville-SC 1 x 0 Guarany-RS

São Luiz-RS 1 x 2 Azuriz-PR

Marcílio Dias-SC 0 x 0 São José-RS

Brasil-RS 1 x 0 Barra-SC