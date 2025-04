Fluminense empata com Vitória e perde chance de ser vice-líder do Brasileiro

O Fluminense ficou no empate por 1 a 1 com o Vitória, neste domingo, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor abriu o placar no primeiro tempo, com Cano. Porém, o Leão da Barra chegou ao empate na etapa final, com Lucas Braga.

Com o resultado, os cariocas chegaram a 10 pontos e seguem em terceiro no Campeonato Brasileiro. Já os baianos foram a cinco e saíram da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Fluminense terá o clássico contra o Botafogo, no sábado, no Nilton Santos. No dia seguinte, o Vitória recebe o Grêmio, no Barradão.

O jogo

O Fluminense iniciou a partida pressionando o Vitória. Os donos da casa quase marcaram aos cinco minutos. Cano recebeu passe na área e chutou na rede pelo lado de fora.

Após o susto, os visitantes melhoraram na partida. Com isso, o Vitória passou a chegar com mais intensidade ao ataque. Mesmo assim, o Fluminense continuava tendo o controle do confronto. Os donos da casa só voltaram a ter boa chance aos 29 minutos, quando Arias finalizou para boa defesa de Lucas Arcanjo.

Depois disso, os cariocas voltaram a dominar o jogo e chegaram ao gol aos 38 minutos. Cano aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

O revés foi sentido pelos baianos. Tanto que o Fluminense seguiu no ataque nos minutos finais. No entanto, os tricolores tiveram que se contentar com a vantagem mínima no intervalo.

No segundo tempo, o Vitória quase empatou com menos de um minuto. Matheusinho recebeu passe na área e chutou para o gol. A bola desviou na zaga, mas Fábio estava atento para salvar o Fluminense.

O lance animou os baianos, que passaram a dominar o jogo. O Vitória voltou a chegar com perigo aos 15 minutos, em chute de Mosquito que parou em Fábio.

Com o passar do tempo, o Fluminense conseguiu equilibrar o confronto. Os tricolores seguraram mais a bola e impediram o Vitória de chegar com perigo. No entanto, os donos da casa pouco incomodavam a zaga baiana.

Os cariocas só levaram perigo aos 36 minutos. Bernal recebeu passe na entrada da área e mandou pela linha de fundo. O Vitória esboçou uma pressão nos minutos finais e foi recompensado aos 44. Após boa troca de passes, Lucas Braga finalizou sem chance para Fábio para decretar o empate no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 VITÓRIA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 20 de abril de 2025 (Domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Claudinho (Vitória)

GOLS

FLUMINENSE: Cano, aos 38min do primeiro tempo

VITÓRIA: Lucas Braga, aos 44min do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Renê; Hércules (Bernal), Martinelli (Thiago Santos), Ganso (Nonato) e Jhon Arias; Agustín Canobbio (Serna) e Germán Cano (Everaldo)

Técnico: Renato Gaúcho

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller (Ronald) e Matheusinho; Erick (Osvaldo), Gustavo Mosquito (Fabri) e Janderson (Lucas Braga)

Técnico: Thiago Carpini