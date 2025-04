Fluminense domina, mas sofre gol no final e empata com o Vitória no Brasileirão

O Fluminense controlou bem o jogo contra o Vitória, mas foi punido com um gol no final e ficou apenas no empate por 1 a 1 neste domingo. Jogando no Maracanã, no Rio, abriu o placar com German Cano ainda no primeiro tempo, mas Lucas Braga deixou tudo igual nos minutos finais, dividindo a torcida entre aplausos e vaias. A partida, acompanhada por quase 30 mil torcedores, foi válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense, que vinha de três vitórias seguidas, chegou a dez pontos. Já o Vitória está há três jogos sem perder e chegou a cinco pontos.

O Fluminense controlou o primeiro tempo, mas encontrou um Vitória bem postado defensivamente, o que dificultava a criação de chances claras. Cano arriscou nos primeiros minutos, acertando a rede pelo lado de fora. Depois, Martinelli bateu colocado de fora da área, mas Lucas Arcanjo estava bem posicionado e defendeu de forma segura.

Em outra jogada, desta vez mais perigosa, a defesa do Vitória afastou cruzamento, mas a bola ficou com Arias, dentro da área. Ele dominou e chutou cruzado e forte, mas Arcanjo fez linda defesa.

Mas aos 38 minutos, o goleiro do time baiano não conseguiu evitar o gol. Arias foi acionado na direita e fez bela defesa com Samuel Xavier, que devolveu de letra para o companheiro. Arias, já dentro da área, cruzou rasteiro, mas a bola desviou e subiu. Ganso, perto da segunda trave, venceu a disputa no alto e marcou de cabeça.

Na volta para o segundo tempo, o Vitória quase conseguiu o empate. Matheuzinho recebeu passe na área e chutou forte. A bola desviou e quase enganou Fábio, que fez bela defesa. Depois, foi a vez de Gustavo Mosquito chutar rasteiro, mas o goleiro tricolor defendeu novamente.

O Fluminense seguiu assustando com German Cano. Ao ser acionado na entrada da área, ele finalizou outra vez, mas Lucas Arcanjo defendeu sem rebote. Ao ser substituído, o atacante argentino foi bastante aplaudido pela torcida.

Mas quando tudo parecia definido, o Vitória chegou ao empate em jogada muito bem trabalhada. Lucas Braga passou por três na direita e tocou para Claudinho, mais à direita. Ele cruzou rasteiro, Fabri ajeitou de calcanhar e Lucas Braga finalizou cruzado para deixar tudo igual, aos 44 minutos.

O gol acordou novamente o Fluminense, que partiu para o ataque para evitar o empate. Mesmo com cinco minutos de acréscimos, porém, o time não conseguiu mais balançar a rede.

No Brasileirão, os times voltam a campo no próximo fim de semana. No sábado, às 21h, o Fluminense faz clássico com o Botafogo, no Engenhão. Já o Vitória entra em campo no domingo, às 18h30, diante do Grêmio no Barradão, em Salvador (BA).

Antes, porém, a dupla joga pela Copa Sul-Americana na quarta-feira. Os cariocas, 100% com seis pontos, visitam a Unión Española, do Chile, às 19h. Depois, às 21h30, os baianos, com dois pontos, buscam o primeiro triunfo diante do Cerro Largo, do Uruguai, em casa.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 VITÓRIA

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli (Thiago Santos), Hércules (Bernal) e Ganso (Nonato); Arias, German Cano (Everaldo) e Canobbio (Serna). Técnico: Renato Gaúcho.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller (Ronald Lopes), Baralhas e Matheuzinho; Erick (Osvaldo), Janderson (Lucas Braga) e Gustavo Mosquito (Fabri). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - German Cano, aos 38 minutos do primeiro tempo. Lucas Braga, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Claudinho (Vitória).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 1.280.457,00.

PÚBLICO - 26.873 pagantes (29.065 presentes).

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).