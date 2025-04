Presidente diz que Santos monitora mercado e não descarta efetivar auxiliar

O presidente do Santos não descarta a efetivação do auxiliar César Sampaio.

O que aconteceu

Marcelo Teixeira mostrou dúvidas sobre o substituto de Pedro Caixinha. O técnico português foi demitido na última segunda-feira.

O presidente afirmou que o departamento de futebol "monitora o mercado". Dorival Júnior, Jorge Sampaoli, Luis Castro e Tite recusaram o Peixe.

Diante dessa falta de opções, César Sampaio pode ser efetivado. O auxiliar assumiu interinamente e dirigiu o Santos na vitória sobre o Atlético-MG e na derrota de hoje para o São Paulo.