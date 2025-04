Após 6ª vitória seguida, Abel sxige Palmeiras 'desconfortável' para buscar mais títulos

Multicampeão nos últimos anos, o Palmeiras está com a confiança retomada após a perda do Campeonato Paulista para o Corinthians. Em entrevista coletiva, após a vitória sobre o Fortaleza, neste domingo, na capital cearense, por 2 a 1, o treinador Abel Ferreira aprovou a postura diante do difícil adversário, que não era derrotado em casa havia 23 jogos, e apontou como deve ser o sentimento do grupo para os próximos jogos.

"Aos campeões, desconforto, não há outra forma. Desconforto no treinador, nos jogadores... Gosto mais de ressaltar a atitude da equipe. Uns correm pelos outros. Bom ver quando o treinador troca, eles entram com vontade e atitude", disse o técnico, orgulhoso, após a sexta vitória consecutiva.

Abel falou da dificuldade de atuar em Fortaleza. "Já joguei aqui vários jogos, conheço bem o campo, o público, o treinador, que é excelente. Disse antes aos jogadores, que teria que ser do nosso esforço e atitude. Sabemos o quanto é difícil. No banco, antes de começar, eu já estava a transpirar sem correr sequer. Imagina os jogadores, o esforço que tem que pôr para tomar boas decisões ao atacar e defender."

Após a quinta rodada, o Palmeiras assume a liderança do Brasileirão, com 13 pontos, contra 11 do Flamengo, que empatou com o Vasco no sábado. A equipe concentra suas atenções no meio de semana para confronto com o Bolívar, em La Paz, pela Copa Libertadores.