RB Bragantino vence Cruzeiro em casa e entra no G4 do Brasileiro

O Red Bull venceu o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo (20), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jhon Jhon marcou o gol do time paulista. Com o resultado, a equipe do técnico Fernando Seabra alcança a 4ª colocação, com 10 pontos, e entra na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.

O Red Bull Bragantino enfrenta o Santos na próxima rodada do Brasileiro. A partida será no próximo domingo (27), às 20h30 na Vila Belmiro. Já o Cruzeiro joga contra o Palestino pela Copa Sul-Americana na quinta-feira (24), às 21h30, no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso.

Como foi o jogo

Cruzeiro foi muito bem nos dez primeiros minutos, mas RB Bragantino cresceu ao longo da partida. A Raposa começou o jogo pressionando o adversário e não deixando o Bragantino jogar. Depois, o time de Fernando Seabra se reorganizou e passou a pressionar a equipe mineira, criando chances de gol e marcando a saída de bola cruzeirense. Foi numa desorganização do Cruzeiro na saída de bola que a equipe paulista abriu o placar. Ao longo dos primeiros 45 minutos, o placar de 1 a 0 refletiu a superioridade do Massa Bruta sobre a Raposa, que teve a posse de bola, mas não foi efetivo, tendo dificuldades na saída de bola, principalmente. No fim da primeira etapa, o VAR entrou em ação para checar um possível pênalti em Matheus Pereira. Na revisão do lance, o árbitro viu uma falta de ataque de Lucas Silva e a penalidade não foi marcada, apesar das reclamações dos jogadores cruzeirenses. A revisão, porém, deixou o jogo parado por mais de três minutos, o que resultou em 11 minutos de acréscimos. Nesses minutos finais, o duelo foi marcado por muitas faltas e pouca bola rolando.

O segundo tempo começou com muita intensidade das duas equipes. Ainda no começo da segunda etapa, o Cruzeiro levou muito perigo ao gol adversário e cravou uma bola no travessão, mas o RB Bragantino também deu trabalho para Cássio, goleiro cruzeirense. Até a metade da partida, as chances foram mais equilibradas. A posse de bola e o número de chutes a gol foram bons para os dois lados. No fim da partida, porém, o time paulista recuou e passou a apostar mais no contra-ataque. Até os minutos finais o jogo ficou aberto.

Lances de destaque

Na trave! Depois de ser pressionado pelo Cruzeiro nos dez primeiros minutos, o Bragantino se reorganiza e cria a primeira chance clara. Sasha, livre pela esquerda, recebe pelas costas da zaga da Raposa e finaliza na trave do gol de Cássio.

1 a 0. Em saída errada do Cruzeiro, o Bragantino rouba a bola e deixa Sasha na cara do gol. Com a zaga adversária desorganizada, Jhon Jhon finaliza e abre o placar.

Tempo fechou. Matheus Pereira e Gabriel começam um confusão, que depois envolve quase todos os jogadores em campo. Ambos receberam cartão amarelo.

Cruzeiro reclama de pênalti. Lucas Silva cai na entrada da área. O árbitro manda seguir e, logo depois, Matheus Pereira é derrubado na esquerda. O árbitro não marca e os jogadores do Cruzeiro reclamam. O VAR recomenda a revisão do lance, mas é apontado toque de mão do Lucas Silva na origem da jogada. O jogo ficou paralisado por três minutos.

No travessão! O Cruzeiro começou o segundo tempo muito intenso. Depois de cobrança de escanteio de Matheus Pereira, Villalba desvia de cabeça e a bola vai no travessão.

Cássio impede o segundo do Braga. Eric Ramires cruza na área para Hurtado, que finaliza de fora da área. Cássio espalma e fez grande defesa.

Ficha técnica

Red Bull Bragantino 1 x 0 Cruzeiro

Campeonato Brasileiro - 5ª rodada

Data e horário: 20 de abril de 2025, às 20h30

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Arbitragem: Alex Gomes Stefano.

Assistentes: Luiz Claudio Regazone, Carlos Henrique Alves de Lima, Thaillan Azevedo Gomes.

VAR: Diego Pombo Lopez.

Cartões amarelos: Gabriela (BRA), Matheus Pereira (CRU), Fabrício Bruno (CRU), Guzmán Rodriguez (BRA), Villalba (CRU).

Gols: Jhon Jhon (14'/1ºT).

RB Bragantino: Lucão, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez, Juninho Capixaba, Gabriel, Eric Ramires, Jhon Jhon, Lucas Barbosa (Vinicinho), Henry Mosquera (Fabinho), Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

Cruzeiro: Cássio, Jonathan Jesus (Walace), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo), Christian (Gabi), Matheus Pereira, Wanderson (Dudu), Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.