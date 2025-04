Após garantir vitória sobre o Fortaleza, Weverton aponta sofrimento desnecessário do Palmeiras e mira sequência na Libertadores

Neste domingo, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Fortaleza no Castelão, venceu por 2 a 1 e assumiu a liderança com um pênalti defendido por Weverton já nos acréscimos. Após a partida, o goleiro apontou um sofrimento desnecessário do Verdão para garantir os três pontos e mirou sequência pela Libertadores.

"Muito feliz por ajudar de forma decisiva aqui em Fortaleza. Disparadamente, é um dos piores lugares que tem para jogar, muito quente. Depois da altitude, é o primeiro pior lugar para se jogar. Parece que a galera tá lenta, que quer correr, mas não consegue. É difícil, o campo é pesado, a gente não tá acostumado com esse calor todo. O Abel falou que tínhamos que sofrer para ganhar aqui, e sofremos até mais do que deveríamos", afirmou em entrevista à Record.

Aos 48 minutos da segunda etapa, o Fortaleza teve a chance de igualar o placar após Naves acertar o rosto de Deyverson com o braço e o juiz assinalar penalidade máxima. Lucero foi para a cobrança, bateu no canto direito e Weverton defendeu para salvar o Verdão.

"Feliz por ajudar, por defender o pênalti. Estamos felizes pela liderança, mas infelizmente o campeonato não acaba hoje. Tem muita coisa a acontecer, muito jogo para jogar, e óbvio que nos dá alegria, confiança, mas tem muita água para passar embaixo da ponte. Agora é esquecer um pouco o brasileiro e pensar na Libertadores, que temos um jogo muito difícil na altitude", completou o goleiro.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 13 pontos, assumiu a primeira colocação da tabela e se manteve invicto no torneio, com quatro triunfos e um empate. No momento, a equipe de Abel Ferreira é seguida pelo Flamengo, que empatou com o Vasco e alcançou 11 somados.

O Palmeiras volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Bolívar, no Estádio Libertador Simón, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.