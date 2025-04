Defesa cita mensagens "fora de contexto" e nega envolvimento de Bruno Henrique com apostas

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal por fraude em jogo contra o Santos, pela edição de 2023 do Campeonato Brasileiro. Ele é suspeito de forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores, entre eles alguns parentes. Neste domingo, a defesa do jogador se manifestou pela primeira vez.

Em detalhes divulgados pelo Fantástico, Ricardo Pieri Nunes, advogado de Bruno Henrique, afirmou por meio de uma nota, que as mensagens foram tiradas de contexto.

"O atleta Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Nunca esteve envolvido em esquemas de apostas. Pelo contrário, acredita que o negócio de apostas deveria sofrer cada vez mais restrições pelas autoridades", disse a defesa.

"As distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida de mensagens privadas, fora de contexto, serão esclarecidas no curso do processo. O atleta confia que o Poder Judiciário oportunamente corrigirá a injustiça que está sendo cometida", completou.

Na última segunda-feira, Bruno Henrique acabou indiciado pela PF por estelionato e fraude em competição esportiva. Três dos apostadores beneficiados, também indiciados, são parentes do atacante: Wander Nunes Pinto Junior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima).

Na esfera esportiva, a pena prevista é de até dois anos de suspensão e até banimento do futebol.

O próximo compromisso do Flamengo é nesta terça-feira, contra a LDU Quito, pela terceira rodada da terceira fase da Copa Libertadores. A bola rola às 19h (de Brasília). Bruno Henrique viajou com a delegação é deve estar presente na partida.