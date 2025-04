Ex-Palmeiras marca, e Bragantino bate Cruzeiro pelo Brasileirão no adeus do Nabi Abi Chedid

O Red Bull Bragantino venceu o Cruzeiro por 1 a 0 neste domingo, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Jhon Jhon, ex-Palmeiras, foi o autor do gol dos mandantes.

Com o resultado, o Massa Bruta subiu para quarto, com dez pontos. Do outro lado, a Raposa ocupa a sétima posição, com sete unidades.

O Bragantino volta a campo no próximo domingo, contra o Santos, pela próxima rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Cruzeiro, por sua vez, enfrenta o Palestino, no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, às 21h30 de quinta-feira. A partida será válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O duelo também marcou a despedida do Nabi Abi Chedid, que será fechado para reformas e se tornará uma arena. As obras devem durar cinco anos.

O gol dos mandantes saiu aos 14 minutos do primeiro tempo. O goleiro Cássio saiu jogando errado e a bola sobrou com o Bragantino. Sasha foi lançado na área e cruzou para Jhon Jhon, que bateu de primeira para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO 1 x 0 CRUZEIRO

Data: 20 de abril de 2025, domingo



Horário: às 20h30 (de Brasília)



Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Árbitro: Alex Gomes Stefano-RJ



Assistentes: Luiz Claudio Regazone-RJ e Carlos Henrique Alves de Lima Filho-RJ



VAR: Diego Pombo Lopez-BA



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Guzmán Rodríguez, Gabriel (Red Bull Bragantino); Fabrício Bruno, Villalba, Matheus Pereira (Cruzeiro)



Gol: Jhon Jhon, aos 14 do 1°T (Red Bull Bragantino)

RED BULL BRAGANTINO: Lucão; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez (Sant'Anna) e Juninho Capixaba; Gabriel (Gustavinho), Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Vinicinho), Eduardo Sasha (Isidro Pitta) e Mosquera (Fabinho)



Técnico: Fernando Seabra

CRUZEIRO: Cássio; Jonathan Jesus (Walace), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo), Christian (Gabriel) e Matheus Pereira; Wanderson (Dudu) e Kaio Jorge (Dinneno)



Técnico: Leonardo Jardim