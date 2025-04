São Paulo: Como Ferreirinha mudou? Colunistas explicam fase do atacante

Ferreirinha tem feito a diferença para o São Paulo. Mas, afinal, como o atacante entrou em uma nova fase no clube? Os colunistas Walter Casagrande Jr. e Milly Lacombe explicaram, no Fim de Papo.

Nos últimos cinco jogos pelo São Paulo, Ferreirinha participou de seis gols - marcou cinco e deu uma assistência. Antes disso, em 60 partidas, o atacante somava 10 contribuições para tentos tricolores (sete bolas na rede e dois passes para companheiros marcarem).

Casão: Se tivesse jogo amanhã, Ferreirinha jogaria

O elenco do São Paulo é muito curto - e ainda tem contusões. O Ferreirinha fez cinco gols em quatro jogos, dois na Libertadores - não tira. Contra o Botafogo, um gol e uma assistência incrível - não tira. Aí, no terceiro jogo, ele faz o primeiro gol - não tira. Só pode tirar se ele olhar para o banco e pedir para sair. Neste momento, não tira. Ele está confiante e decidindo. Só tira se ele pedir ou se a fisiologia disser que ele vai estourar. [...] Se tivesse jogo amanhã, o Ferreirinha iria querer jogar.

Walter Casagrande Jr.

Milly: Sem confiança, atleta não joga

Jogador sem confiança não joga. O que o Ferreirinha tem hoje? Por que ele ainda não tinha conseguido? Ele está confiante. Ele está confiante, vai lá e faz. E não pode tirar do time.

Milly Lacombe

