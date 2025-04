Teixeira comenta renovação do Santos com Neymar e torce por rápido retorno

Marcelo Teixeira comentou a situação de Neymar no Santos neste domingo, após a derrota de 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O mandatário afirmou que o departamento de futebol está analisando o projeto para a permanência do meia-atacante.

"Não há nenhum benefício com isso (lesão). Existe um projeto com Neymar. Esse trabalho é que independe dele estar jogando ou não. O que precisamos mesmo é refletir e calcular e analisar de acordo com o projeto que está sendo feito, a continuidade e o ganho da permanência do Neymar. Isso é mais importante", disse.

Neymar tem contrato com o Peixe até o último dia de junho de 2025. O astro chegou à Vila Belmiro no final de janeiro, após uma passagem apagada pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Desde que voltou, o camisa 10 entrou em campo nove vezes, anotou três gols e deu três assistências. O ídolo alvinegro, no entanto, está sofrendo com lesões.

Ele ficou mais de um mês afastado por conta de uma contusão muscular na coxa. Logo no primeiro jogo, porém, teve constatada uma nova lesão na região, desta vez em outro músculo.

"Nós queremos sempre contar com o Neymar. Ele vem fazendo esse trabalho de fortalecimento. Acreditamos que possa haver, nesse avanço, a possibilidade dele retornar o mais rápido possível", finalizou Marcelo Teixeira.

O Santos entra em campo novamente no domingo, às 20h30 (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série A.