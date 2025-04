Destaque do São Paulo, Matheus Alves comemora vitória sobre o Santos: "Veio na hora certa"

Neste domingo, o São Paulo venceu o Santos por 2 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Matheus Alves, autor da assistência para o segundo gol do Tricolor, celebrou a oportunidade entre os titulares e comemorou a vitória.

"É bom demais estrear em clássico como titular. Ainda mais sendo eleito craque do jogo, não esperava. Dei o melhor para garantir essa vitória que era tão importante para a gente. A gente precisava disso, ainda mais pela torcida que estava esperando por isso. Veio na hora certa, no clássico. Vamos ficar com a cabeça mais focada no Brasileiro e agora vamos focar na Libertadores", disse Matheus Alves em entrevista à TV Globo.

No primeiro tempo, o São Paulo abriu o placar com Ferreirinha e ampliou com André Silva, que recebeu belo passe de Matheus Alves para estufar as redes. Ainda antes do intervalo, Tiquinho Soares, em cobrança de pênalti, descontou para o Santos.

O Tricolor segurou o resultado na etapa final e garantiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe do técnico Luis Zubeldía subiu para a 10ª posição, com sete pontos conquistados. Por outro lado, o Peixe ocupa a 17ª colocação, com quatro pontos.

Na próxima rodada, o São Paulo vai visitar o Ceará no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Castelão. No entanto, Matheus Alves recebeu o terceiro cartão amarelo e vai precisar cumprir suspensão.