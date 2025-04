Vila Nova bate Botafogo-SP e volta a vencer na Série B

Depois de empatar o clássico contra o Goiás, por 2 a 2, na rodada passada, o Vila Nova conseguiu voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro para encostar novamente na briga pela liderança. Jogando em casa, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o famoso OBA, em Goiânia (go), recebeu e venceu o Botafogo-SP, pelo placar de 2 a 0. Gabriel Poveda e Igor Henrique, ambos ainda no primeiro tempo, marcaram os gols.

O Vila Nova foi aos sete pontos e assumiu provisoriamente a vice-liderança da Série B, atrás apenas do CRB que tem nove. Já o Botafogo-SP segue sem vencer. Com um retrospecto de duas derrotas e dois empates, está na parte debaixo da tabela com dois pontos.

O time goiano dominou o primeiro tempo do começo ao fim, criando todas as jogadas ofensivas. Por conta disso, conseguiu abrir 2 a 0 e construir uma boa vitória. O placar foi inaugurado aos 14 minutos. A defesa afastou mal e a bola sobrou para Gabriel Poveda que só teve o trabalho de bater cruzado para o fundo da rede.

O segundo gol também saiu depois de uma falha individual de um adversário. Aos 42, Edson saiu jogando errado, Igor Henrique roubou a bola e saiu cara a cara com o goleiro, que nada pôde fazer e só viu a bola entrar.

Na volta para o segundo tempo, como não poderia ser diferente, o ritmo da partida caiu bastante. Enquanto o Botafogo-SP se esforçava para pelo menos diminuir o placar, o Vila Nova se fechava bem na defesa para segurar a vitória. Mas, mesmo assim, não houve oportunidades claras de gols e por isso, o time da casa venceu por 2 a 0.

Os dois times voltam a campo em dias distintos para a disputa da quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, mais uma vez em casa, o Vila Nova recebe a Chapecoense, às 21h. Já na segunda-feira (28), o Botafogo-SP encara o Goiás, em Ribeirão Preto, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 2 X 0 BOTAFOGO-SP

VILA NOVA - Halls; Igor Inocêncio, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; Arilson (João Vieira), Igor Henrique (Diego Torres) e Jean Mota (Paulinho); Júnior Todinho (Ruan Ribeiro), Gabriel Poveda e Labandeira (Gabriel Silva). Técnico: Rafael Lacerda.

BOTAFOGO-SP - João Carlos; Ericson, Edson (Carlão) e Alisson Cassiano; Jefferson (Dramisino), Wesley Dias, Leandro Maciel e Gabriel Risso (Jean Victor/Sabit Abdulai); Jonathan Cafú, Alexandre Jesus (Carrilo) e Jefferson Nem. Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Gabriel Poveda, aos 14, e Igor Henrique, aos 43 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arilson (Vila Nova) e Wesley Dias (Botafogo-SP).

ÁRBITRO - Gustavo Bauermann (SC).

RENDA - R$ 87.570,00.

PÚBLICO - 4.506 torcedores.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).