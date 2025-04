Autor de "lei do ex" contra o Palmeiras, Deyverson sai em defesa de Lucero após pênalti perdido nos acréscimos e projeta sequência do Fortaleza

Neste domingo, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Fortaleza no Castelão, venceu por 2 a 1 e assumiu a liderança da competição. Após a partida, Deyverson, ex-atleta do Verdão e autor do gol da equipe cearense, saiu em defesa de Lucero, que teve um pênalti defendido por Weverton já nos acréscimos, e projetou a sequência da temporada.

"Fico muito triste, é claro que a gente queria a vitória. O time lutou até o final, tivemos a oportunidade de chegar ao empate. Não foi o Lucero que perdeu, foi o time. Ele não joga sozinho, quando ganha, ganha todos, quando perde, perde todos. Eu acho que agora não tem que colocar a culpa só em um. Agora, precisamos nos unir mais ainda, porque sabemos que o Campeonato Brasileiro é longo, que é uma das competições mais importantes", afirmou à Record.

Aos 48 minutos da segunda etapa, o Fortaleza teve a chance de igualar o placar após Naves acertar o rosto de Deyverson com o braço e o juiz assinalar penalidade máxima. Lucero foi para a cobrança, bateu no canto direito e Weverton defendeu para salvar o Alviverde.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fortaleza Esporte Clube (@fortalezaec)

"Essa derrota vai nos fazer sofrer um pouco, pelo fato de termos jogado da forma que jogamos, com muita vontade, respeitando o Palmeiras, que é uma grande equipe. Essa dor vai ficar por um tempinho, mas não tem como lamentarmos muito, porque temos jogo atrás de jogo. Agora é treinar e colocar a cabeça no lugar para que possamos, no próximo jogo, dar uma vitória para o nosso torcedor, que merece muito", completou.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 13 pontos, assumiu a primeira colocação da tabela e se manteve invicto no torneio, com quatro triunfos e um empate. No momento, a equipe de Abel Ferreira é seguida pelo Flamengo, que empatou com o Vasco e alcançou 11 somados. Do outro lado, com a derrota, o Fortaleza permaneceu com cinco unidades, na 13ª posição.

O Palmeiras volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Bolívar, no Estádio Libertador Simón. Na quarta-feira, às 23h, o Fortaleza visita o Bucaramanga, no Estádio Américo José Montanini. Ambos os duelos serão válidos pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.