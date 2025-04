Zubeldía elogia primeiro tempo do São Paulo e explica queda de rendimento na segunda etapa

O São Paulo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, neste domingo, no Morumbis. A equipe derrotou o Santos por 2 a 1, pela quinta rodada. Depois do jogo, o técnico Luis Zubeldía destacou o desempenho do Tricolor no primeiro tempo e falou sobre o impacto do gol sofrido.

"Fizemos um grande primeiro tempo. Lamentavelmente, acho que o pênalti no final nos condicionou um pouco, principalmente mentalmente. Estávamos vindo de vários empates. Então, sem praticamente nenhuma chance de gol do adversário no primeiro tempo, e ainda sim, você sofre um gol. É provável que isso tenha influenciado no rendimento da equipe no segundo tempo", disse Luis Zubeldía em entrevista coletiva.

"A necessidade de ganhar estava acima de tudo, ainda mais um clássico, e com uma atmosfera muito bonita. Fico com um grande primeiro tempo e uma boa atitude no segundo. O famoso saber sofrer para poder ganhar. Cumprimos com o que precisávamos fazer: entregar uma partida vibrante para nossa torcida", acrescentou.

Ferreirinha abriu o placar para o São Paulo e André Silva ampliou. Ainda no primeiro tempo, Tiquinho Soares descontou, em cobrança de pênalti. No segundo tempo, o Tricolor soube se defender bem e garantiu a vitória.

O resultado ainda alivia a pressão sobre o treinador Luis Zubeldía e encerra a sequência de quatro empates seguidos do São Paulo. Essa também foi a primeira vitória do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro desde o dia 9 de novembro.

"Pressão é um tema redundante no futebol mundial. Jogamos um bom futebol no primeiro tempo, os dois gols foram muito bonitos. Foi um primeiro tempo de muita organização tática e de muitas combinações, ataques em transições e posicionais. A equipe adversária não chegou ao nosso gol. No segundo tempo, sofremos um pouco mais, acontece. Nós, comissão, jogadores e diretoria, estamos atravessados por uma ética profissional. Podemos fazer uma partida como a de hoje, porque existe uma ética profissional em todas as áreas. Em momentos de adversidade, tratamos de trabalhar juntos. Hoje, para mim, é um prêmio a essa ética profissional, desde os jogadores, comissão técnica e todas as áreas. Merecíamos uma vitória assim. Possivelmente não foi nosso melhor jogo no geral, mas fizemos um grande primeiro tempo e a equipe está crescendo", comentou o treinador.

Assim, o São Paulo foi aos sete pontos e subiu para a 10ª posição. A equipe volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Libertad-PAR, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.