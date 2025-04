Abel questiona pênalti marcado para o Fortaleza e justifica escolha pela contratação de atletas estrangeiros no Palmeiras

Neste domingo, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Fortaleza no Castelão, venceu por 2 a 1 e assumiu a liderança com um pênalti defendido por Weverton já nos acréscimos. Na entrevista pós-jogo, o treinador Abel Ferreira questionou a penalidade marcada para o Leão do Pici e justificou a escolha do Verdão pela contratação de atletas estrangeiros.

"Nessa situação do pênalti, meu jogador estava com o braço no peito do adversário. Se não tivesse lá o braço, se ele saltasse tipo pinguim, a bola ia bater no peito do nosso adversário. O meu jogador não pode saltar tipo pinguim, né? Ontem vi um pênalti muito mais pênalti do que esse. Fica uma vitória dura, difícil, que já previa, como são todas aqui. E o Fortaleza, 23 jogos depois, perde em casa, o que mostra bem o quão difícil é jogar aqui", declarou o técnico português.

Aos 48 minutos da segunda etapa, o Fortaleza teve a chance de igualar o placar após Naves acertar o rosto de Deyverson com o braço e o juiz assinalar penalidade máxima. Lucero foi para a cobrança, bateu no canto direito e Weverton defendeu para salvar o Alviverde.

"Se há mais ou menos jogadores estrangeiros, tem muito a ver com o regulamento. Quando eu cheguei eram quatro (limite), depois passou para sete, depois para nove. Não fui eu que decidi isso. Depois, quando quisemos contratar jogadores a outros clubes aqui, viram quanto nós temos que pagar para buscar jogadores no mercado interno? Não tem como. É difícil contratar jogadores no Brasil, são muito caros. Agora, o regulamento diz que são nove estrangeiros. Nós jogamos com o regulamento", completou.

No momento, o elenco palmeirense conta com oito dos nove estrangeiros permitidos por regra, são eles: Gustavo Gómez, Richard Ríos, Piquerez, Flaco López, Giay, Aníbal Moreno, Facundo Torres e Emiliano Martínez. Os dois últimos chegaram nesta temporada, após a saída do colombiano Atuesta para o Orlando City, dos EUA.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 13 pontos, assumiu a primeira colocação da tabela e se manteve invicto no torneio, com quatro triunfos e um empate. No momento, a equipe de Abel é seguida pelo Flamengo, que empatou com o Vasco e alcançou 11 somados.

O Palmeiras volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Bolívar, no Estádio Libertador Simón, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.