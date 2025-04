'Novo' Palmeiras ou Flamengo? Colunistas elegem o melhor time do Brasil

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já pode ser apontado como o melhor time do Brasil, superando o Flamengo? Os colunistas Walter Casagrande Jr. e Milly Lacombe opinaram sobre o tema, no Fim de Papo.

O Palmeiras assumiu a primeira colocação do Brasileirão hoje (20), após vencer o Fortaleza. Os comandados de Abel Ferreira contaram ainda com um tropeço do Flamengo na rodada - empate sem gols com o Vasco.

Casão: Palmeiras e Flamengo têm futebol para ser campeões

[Palmeiras e Flamengo] são estilos muito diferentes. O Flamengo é altamente técnico, com muita movimentação. Quando o Flamengo encaixa e todos desenvolvem as próprias características, é um time espetacular. [...] Eu não consigo dizer se um é melhor que outro. São diferentes. O Palmeiras tem futebol para ser campeão e o Flamengo também. O futebol que mais me agrada é quando o Flamengo joga bem. Eu me divirto mais.

Walter Casagrande Jr.

Milly: Palmeiras tem beleza tática

O Palmeiras é menos vulnerável que o Flamengo. A beleza do futebol do Palmeiras a gente não entendia até Abel chegar. [...] É uma beleza tática, que quando o time entra em campo, você sabe que aquele time talvez não leve gol e, se levar, vai fazer. É uma beleza da segurança. O futebol do 'divertir' é o que eu gosto, mas é mais vulnerável. Eu prefiro esse futebol mais leve do Flamengo.

Milly Lacombe

