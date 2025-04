Guarani e São Bernardo seguem sem vencer na Série C; Maringá e Londrina mantêm 100%

Dois clubes paulistas entraram em campo neste domingo, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiram somar pontos. O São Bernardo foi superado pelo Maringá por 1 a 0, no Estádio Willie Davids, enquanto o Guarani perdeu pelo mesmo placar para o Brusque, no Augusto Bauer.

No Paraná, o Maringá garantiu a vitória com um gol de pênalti marcado por Maranhão aos 17 minutos do segundo tempo. Mesmo com a expulsão de Ronald nos minutos finais, o time da casa conseguiu segurar o resultado e conquistar os três pontos, que lhe garantiram os 100% de aproveitamento.

Já o Guarani saiu atrás logo aos seis minutos de jogo, com Biel aproveitando cobrança de escanteio para abrir o placar para o Brusque. O time bugrino teve maior posse de bola e pressionou durante boa parte da partida, mas esbarrou na sólida defesa catarinense e não conseguiu evitar a derrota.

Com os resultados, São Bernardo e Guarani seguem sem vencer e ocupam a zona de rebaixamento da competição. O time do ABC tem apenas um ponto somado, enquanto o Guarani ainda não pontuou.

Ainda neste domingo, o Confiança conquistou sua primeira vitória, ao bater o Caxias por 2 a 1, em Aracaju. Já o Londrina manteve os 100% de aproveitamento com um triunfo por 2 a 0 sobre o Floresta.

Com gols de Iago Teles e Caio Rafael, o Londrina segue na liderança, com os mesmos pontos do Maringá, na segunda posição. Já o Confiança ganhou dez posições e parou em décimo, com três.

Confira os jogos deste domingo:

Confiança 2 x 1 Caxias

Floresta 0 x 2 Londrina

Maringá 1 x 0 São Bernardo

Brusque 1 x 0 Guarani