Lyon perde clássico para o Saint-Étienne e despenca na tabela do Campeonato Francês

O Lyon visitou o Saint-Étienne, neste domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Francês. No Estádio Geoffroy-Guichard, o time da casa venceu o clássico por 2 a 1, com gols de Lucas Stassin (dois). Enquanto Tanner Tessmann descontou.

Com o resultado, o Lyon despencou na tabela e saiu da zona de classificação para a Liga dos Campeões, ficando na 6ª posição, com 51 pontos. Por outro lado, o Saint-Étienne foi aos 27 pontos, mas segue na zona de rebaixamento, na 17ª colocação.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Francês. O Lyon recebe o Rennes, às 16h05 (de Brasília), no Groupama Stadium. O Saint-Étienne visita o Strasbourg, às 12 horas, no Estádio de la Meinau.

O Saint-Étienne abriu o placar logo aos dez minutos de jogo. Léo Pétrot recebeu livre na ponta esquerda e cruzou para Lucas Stassin, que apareceu entre os zagueiros e desviou de cabeça para o fundo do gol.

Na reta final do primeiro tempo, a partida foi suspensa por 45 minutos, após o assistente ser acertado por um objeto atirado pelos torcedores do time da casa, aos 44.

Já no segundo tempo, Stassin aproveitou um erro na saída de bola do Lyon, arrancou pelo meio-campo e bateu de fora da área para anotar um belo gol, o segundo do Saint-Étienne, aos 21.

O Lyon descontou aos 31 minutos. Georges Mikautadze encontrou Thiago Almada na entrada da área. O argentino deixou passar e a bola sobrou para Tanner Tessmann, que limpou a marcação e marcou um belo gol.

Confira outros resultados do Campeonato Francês neste domingo

Lille 3 x 1 Auxerre

Reims 1 x 0 Toulouse

Brest 1 x 3 Lens

Nice 2 x 1 Angers