Palmeiras vence Fortaleza com pênalti defendido por Weverton e lidera o Brasileirão

Neste domingo, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Fortaleza no Castelão, venceu por 2 a 1 e assumiu a liderança com um pênalti defendido por Weverton já nos acréscimos. Facundo Torres e Flaco López balançaram as redes para o Verdão, que ainda não foi derrotado na competição, enquanto Deyverson descontou para os mandantes.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 13 pontos, assumiu a primeira colocação da tabela e se manteve invicto no torneio, com quatro triunfos e um empate. No momento, a equipe de Abel Ferreira é seguida pelo Flamengo, que empatou com o Vasco e alcançou 11 somados. Do outro lado, com a derrota, o Fortaleza permaneceu com cinco unidades, na 13ª posição.

O Palmeiras volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Bolívar, no Estádio Libertador Simón. Na quarta-feira, às 23h, o Fortaleza visita o Bucaramanga, no Estádio Américo José Montanini. Ambos os duelos serão válidos pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Primeiro tempo

O placar quase foi inaugurado pelo Palmeiras aos 26 minutos do primeiro tempo. Após receber lançamento de Emiliano Martínez em jogada de contra-ataque, Estêvão venceu os marcadores adversários na velocidade e carregou até a área. O atacante, então, concluiu de cavadinha e João Ricardo defendeu. Mesmo com a defesa do goleiro, a bola foi em direção ao gol, mas Kuscevic tirou em cima da linha.

Aos 44 minutos da primeira etapa, o Palmeiras chegou novamente com perigo. Em lance similar ao de Estêvão, mas pela ponta esquerda, Giay roubou de Allanzinho, carregou até a entrada da área e rolou para Facundo Torres. O atleta uruguaio recebeu livre de marcação e arrematou por cima de João Ricardo, mas o zagueiro David Luiz apareceu no último instante para afastar.

O placar, enfim, foi aberto aos 50 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Richard Ríos pela esquerda, a bola desviou em Giay e sobrou nos pés de Facundo Torres, que não desperdiçou a oportunidade e finalizou rasteiro para balançar as redes.

Segundo tempo

Aos 13 minutos da etapa final, o Palmeiras aumentou a diferença. Em lançamento de Estêvão, Flaco López dominou mano a mano com David Luiz, cortou para a canhota e chutou rasteiro no canto esquerdo de João Ricardo, que nada pôde fazer.

O Fortaleza descontou aos 13 minutos do segundo tempo. Após jogada e cruzamento de Allanzinho pela ponta direita, o atacante ex-palmeirense Deyverson se antecipou a Giay na pequena área e desviou de cabeça para deixar o Leão do Pici vivo na partida.

Aos 48 minutos da segunda etapa, o Fortaleza teve a chance de igualar o placar após Naves acertar o rosto de Deyverson com o braço e o juiz assinalar penalidade máxima. Lucero foi para a cobrança, bateu no canto direito e Weverton defendeu para salvar o Verdão.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA 1 X 2 PALMEIRAS

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: 20 de abril de 2025 (domingo)



Hora: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva



Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Celso Luiz da Silva



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Allanzinho (Fortaleza); Richard Ríos (Palmeiras)



Gols: Deyverson, aos 13? do 2ºT (Fortaleza); Facundo Torres, aos 50? do 1ºT (Palmeiras) / Flaco López, aos 13? do 2ºT (Palmeiras)

FORTALEZA: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz (Lucero) e Gustavo Mancha; Pikachu (Tinga), Lucas Sasha, Mancuso e Rosetto; Calebe, Allanzinho (Kervin Andrade) e Deyverson



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Felipe Anderson (Maurício); Facundo Torres (Allan), Estêvão (Naves) e Flaco López (Vitor Roque)



Técnico: Abel Ferreira