Palmeiras supera o Bahia e emenda três vitórias consecutivas no Brasileirão feminino

O Palmeiras venceu o Bahia por 3 a 1 neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino, na Arena Barueri. Landázury, Brena e Amanda Gutierres foram as autoras dos gols do triunfo. Wendy Carballo descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Verdão emendou três vitórias consecutivas na competição. A equipe ocupa a terceira posição, com 14 pontos. Do outro lado, o Tricolor de Aço ocupa a oitava posição, com oito pontos.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, contra a Ferroviária. A bola rola às 17h (de Brasília), na Arena Barueri. O Bahia, por sua vez, enfrenta o Fluminense, às 11h do domingo, no Joia da Princesa.

DOMINGÃO E SOMAMOS MAIS TRÊS PONTOS IMPORTANTES AO LADO DA #FAMÍLIAPALMEIRAS! AVANTI, PALESTRINAS! ? ? Palmeiras 3×1 Bahia

? Greicy, Brena e Amanda Gutierres pic.twitter.com/DgEozS0bwK ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) April 21, 2025

O jogo

A equipe da casa abriu o placar aos 11 minutos da primeira etapa. Greicy Landázury chutou de dentro da área para o fundo das redes.

O Verdão ampliou aos 37, com Brena. A atleta acertou um belo chute para balançar as redes.

Já nos acréscimos, o Bahia descontou com Wendy Carballo. Porém, logo em seguida, Amanda Gutierres fechou a conta para as mandantes.