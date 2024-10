Botafogo deu baile: quem foram as estrelas? Colunistas opinam

Qual foi a estrela que mais brilhou na goleada histórica do Botafogo sobre o Peñarol na Libertadores? No UOL News Esporte desta quinta (24), os colunistas Alicia Klein e Danilo Lavieri debateram quem foi o destaque do atropelo por 5 a 0 no Nilton Santos. Confira!

Alicia: 'O destaque foi o brilho do Savarino'

O Luiz Henrique e o Savarino, que é um jogador que não tem tanta atenção. É um time que tem o próprio Luiz Henrique, o Igor Jesus, o Almada, que fez mais uma partidaça e que realmente é um jogador diferenciado, mas eu deixo esse destaque para o Savarino, que brilhou nessa noite tão importante e conseguiu fazer dois gols.

E aí eu acho que vale uma nota para o scouting do Botafogo. O Botafogo montou esse time investindo um caminhão de dinheiro no Almada, no Luiz Henrique, mas tem um trabalho feito. Tem muitos jogadores no Botafogo que é trabalho de scouting mesmo. Alicia Klein

Lavieri: 'Qualidade do Almada me impressiona'

Eu gostei do Almada. Tecnicamente, ele é um negócio assustador, como a cabeça dele funciona de outra maneira. Virada de jogo bem tranquila, quando ele vê o amiguinho aparecendo perto da área, ele consegue enfiar a bola com tranquilidade, sem fazer força.

É um cara leve, tranquilo, é bonito o movimento dele. Eu fico impressionado com a qualidade dele. Não à toa, estava no elenco campeão do mundo com a Argentina e foi convocado na última Data Fifa.

O Savarino fez dois gols também, merece o destaque. O Igor Jesus, como sempre, fazendo um papel importante de facão ou saindo da área para fazer pivô, criando jogo. Mas o que me chama a atenção, além do Luiz Henrique, é o Almada. Danilo Lavieri

Alicia: Show na Libertadores deixa Botafogo perto do título do Brasileirão

O Botafogo ficou mais perto do título brasileiro com a goleada por 5 a 0 no Peñarol no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, opinou Alicia Klein.

Esse 5 x 0 deixou a Conmebol desesperada e o Botafogo mais perto dos dois títulos. Tem uma contribuição inclusive para a briga no Campeonato Brasileiro, por ter essa tranquilidade construída com maestria ontem no Nilton Santos. É o grande bônus desse resultado do Botafogo.

Segundo ela, Arthur Jorge pode mesclar o time no jogo de volta e focar no Brasileirão, que o Botafogo lidera com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras.

Não só avançou muito no seu sonho de chegar à final da Libertadores, como pode se dar o luxo agora de deixar alguns jogadores no banco no segundo jogo e poder olhar mais para o Campeonato Brasileiro. Alicia Klein

Assista ao comentário:

Corinthians tem hoje o adversário mais difícil na Sul-Americana, diz Lavieri

Corinthians enfrenta hoje (24), às 21h30, na Neo Química Arena, seu obstáculo mais difícil rumo ao título da Sul-Americana, analisou Danilo Lavieri. O jogo de volta da semifinal acontece na Argentina.

É o adversário mais difícil até agora. O Racing está jogando a vida nessa Sul-Americana. Danilo Lavieri.

Assista ao comentário:

Torcedores são presos por campanha racista contra Vini Jr. na Espanha

A polícia espanhola prendeu quatro torcedores do Atlético de Madri responsáveis por uma campanha racista contra Vini Jr.

No UOL News Esporte, Alicia Klein cobrou punição aos acusados, mas também medidas preventivas contra o racismo no futebol.

A gente precisa entender o que vai acontecer com essas pessoas, qual vai ser a sequência, o que vai ser implementado para prevenir que isso aconteça. Uma vez cometido o crime de ódio, as consequências, os traumas são para o resto da vida. Não basta só punir, é preciso prevenir, educar. Mas é um passo na direção certa.

A gente viu o Vini ser alvo de mais de 10 ataques racistas, casos absolutamente claros de racismo, até que a Espanha começasse a se movimentar para protegê-lo. Mas não me conforto apenas com essa atitude, até porque continua muita coisa acontecendo dentro do estádio. Espero que seja um sinal de combate ao racismo no futebol. Alicia Klein

Assista ao comentário:

