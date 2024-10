Palmeiras sai atrás, busca empate com o Coritiba e se classifica às quartas da Copa do Brasil sub-20

Nesta quarta-feira, o Palmeiras se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil sub-20. Ao empatar com o Coritiba em 1 a 1, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o Verdão avançou de fase, já que venceu a partida de ida por 3 a 2.

O Alviverde ainda não conhece seu adversário nas quartas. As oitavas de final terão seus últimos confrontos nesta quinta-feira. Com a definição dos classificados, os duelos da próxima fase serão definidos por meio das campanhas das equipes.

As Crias da Academia voltam a campo na próxima segunda-feira, às 15h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Paulistão sub-20, contra o Novorizontino, no Estádio Bruno José Daniel.

O JOGO

Com dois minutos de bola rolando, um refletor do estádio apagou e a partida foi retomada após oito minutos parada.

Aos 21, o Coritiba abriu o placar. Brandão mandou no travessão do Palmeiras. A bola subiu e, ao cair, enganou o goleiro Deivid, que falhou e mandou contra a própria meta.

Allan cobrou falta perigosa na melhor oportunidade do Verdão, enquanto o Coxa perdeu a chance de ampliar quando Brandão mandou para fora de frente para o gol vazio.

O Palmeiras chegou ao empate na segunda etapa. Com 19 minutos, Gilberto cobrou falta precisa da lateral e Riquelme Fillipi desviou para empatar a partida, evitando a necessidade de pênaltis.

Henrique ainda deixou o Coxa com um a menos nos acréscimos ao dar entrada forte em Gilberto e levar cartão vermelho direto.