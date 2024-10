Cruzeiro leva empate do Lanús na semi da Sula e segue sem vencer com Diniz

O Cruzeiro fez um jogo apático e só empatou com o Lanús por 1 a 1, nesta quarta-feira (23), no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana.

Kaio Jorge abriu o placar para o Cruzeiro. Carrera, de cabeça, deixou tudo igual para os argentinos. Os dois gols saíram no segundo tempo.

O jogo começou com 15 minutos de atraso. A torcida cruzeirense fez festa com sinalizadores e fogos na entrada das equipes em campo, e a fumaça prejudicou a visibilidade dos atletas.

O Cruzeiro segue sem vencer sob o comando de Fernando Diniz. A equipe soma três empates [Lanús, Libertad e Vasco] e uma derrota [Fluminense] desde a chegada do treinador.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima semana. Na quarta-feira (30), o Cruzeiro visita o Lanús, às 19h (de Brasília), pela partida de volta. Quem vencer avança à final. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve Cruzeiro apático e salvo por centímetros. Mesmo em casa, o Cruzeiro não conseguiu se impor e mal conseguiu pressionar o Lanús, que controlou o ritmo da partida como quis. Os argentinos, inclusive, foram mais perigosos e até saíram na frente, mas o gol foi anulado por impedimento ajustado. Nem o susto fez a equipe comandada por Fernando Diniz aumentar o ritmo, levando o 0 a 0 para o intervalo.

A postura do Cruzeiro pareceu mudar no começo do segundo tempo, mas o bom momento não durou muito. A equipe brasileira voltou mais presente no campo de ataque e abriu o placar logo nos primeiros minutos, com Kaio Jorge. O desempenho voltou a cair após o gol. Crescendo de novo no jogo, o Lanús rondou a área de Cássio e conseguiu o empate em uma bola parada. O tento dos argentinos aumentou ainda mais os erros do Cruzeiro, que não conseguiu buscar a vitória.

Lances importantes e gols

Não valeu! Marcelino Moreno recebeu cruzamento em cobrança de falta, mas Villalba afastou. Na sobra, Bou matou no peito e finalizou, abrindo o placar para o Lanús. O lance, no entanto, foi invalidado por impedimento de Marcelino Moreno no momento da batida da falta.

Cruzeiro assusta. Matheus Henrique ficou com sobra na entrada da área, fintou a marcação e finalizou buscando o canto direito baixo de Losada. A bola passou muito perto da trave e saiu.

Kaio Jorge abre o placar: 1 x 0. Mateus Vital ficou com sobra de bola dentro da área do Lanús, levou para a perna esquerda e soltou o pé. Losada espalmou para frente, e a bola se ofereceu para Kaio Jorge, sozinho, só completar.

Cássio salva o Cruzeiro. Marcelino Moreno foi acionado por Walter Bou e tentou tocar na saída de Cássio. O goleiro cruzeirense fechou bem o ângulo e fez a defesa.

Carrera empata para o Lanús: 1 x 1. O Lanús chegou ao empate em cobrança de escanteio. Após bola alçada na área, Carrera subiu mais que a defesa e tocou no canto esquerdo de Cássio, que não conseguiu chegar.

Quase, Matheus Pereira. O camisa 10 teve falta frontal próxima à área na reta final da partida. Ele soltou o pé no meio do gol, mas parou em defesa do goleiro Losada.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 x 1 LANÚS

Data e horário: 23 de outubro de 2024, às 19h (de Brasília)

Competição: Jogo de ida da semifinal da Sul-Americana

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Martin Soppi (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Gols: Kaio Jorge (4'/2°T), Carrera (27'/2°T)

Cartões amarelos: Carrera, Peña Biafore, Acosta (LAN), Ramiro (CRU)

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Villalba (Mateus Vital) e Marlon; Walace, Matheus Henrique (Peralta) e Matheus Pereira; Gabriel Verón (Vitinho), Barreal (Kaiki) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz

Lanús: Losada; Juan Cáceres, Izquierdoz, Gonzalo Pérez e Soler; Boggio, Peña Biafore, Carrera (Lautaro Acosta) e Marcelino Moreno; Cabrera (Aquino) e Walter Bou (Jonatan Torres). Técnico: Ricardo Zielinski