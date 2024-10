Após susto no primeiro tempo, Vini Jr. faz três e Real vira sobre o Dortmund pela Champions

Com três gols de Vini Jr., o Real Madrid buscou a virada contra o Borussia Dortmund após sair perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo e triunfou por 5 a 2, pela terceira rodada da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu. O resultado, ainda, tirou o 100% de aproveitamento dos alemães na competição.

Na nona colocação, o Real está com quatro pontos. Já o Dortmund deixou a liderança e caiu para a quinta posição, com seis unidades.

Em seus próximos compromissos, as equipes voltam a focar nas competições nacionais, em que o Real Madrid enfrenta o Barcelona, às 16h (de Brasília) desse sábado, no Santiago Bernabéu. Já o Borussia Dortmund duela contra o Augsburg, na mesma data, às 10h30, no SGL Arena.

O jogo

A primeira etapa foi movimentada, com ambas equipes produzindo para abrir o marcador. Aos 29 minutos, o Borussia Dortmund inaugurou o marcador: Brandt encontrou Guirassy, que fez o pivô e deu belo passe para Malen vencer Courtois.

Pouco depois, aos 33, Malen invadiu a área e cruzou para Gittens, sozinho, completar para o fundo do gol. Em resposta, o Real Madrid acertou duas vezes a trave. Na primeira, Rodrygo recebeu na área, girou e arrematou e, depois no rebote, Bellingham dominou e soltou uma bomba.

Na segunda etapa, o Real Madrid começou melhor e quase marcou, mas o chute de Lucas Vázquez parou em Kobel. Aos 14 minutos, o time espanhol cortou a desvantagem: Mbappé cruzou na medida e Rudiger subiu sem marcação para balançar as redes.

Logo na sequência, aos 16, Vini Jr. aproveitou a sobra de disputa do camisa 9 dentro da área e deixou tudo igual. O Dortmund até tentou, mas sucumbiu à pressão do Santiago Bernabéu.

Aos 37 minutos, Lucas Vázquez recebeu de Rodrygo e tabelou com o rival Brand antes de finalizar para consolidar a virada do Real Madrid. Pouco depois, aos 40, o camisa 7 brasileiro arrancou do campo de defesa, cortou para o meio e acertou no cantinho para anotar um golaço.

Ainda deu tempo de nos acréscimos, Vini Jr. vencer a marcação alemã para completar a grande atuação com um hat-trick.