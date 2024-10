Santos x Ceará: veja informações e prováveis escalações do jogo da Série B do Brasileirão

Nesta terça-feira, o Santos recebe o Ceará em partida válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 19 horas (de Brasília).

O Peixe tenta se recuperar após a derrota de 3 a 2 para a Chapecoense, na última quarta-feira. Com o revés, o clube se manteve na liderança, mas viu o Sport encostar. Ambas equipes tem 56 pontos. Os paulistas levam vantagem apenas no saldo de gols.

O técnico Fábio Carille conta com retornos importantes. O zagueiro Gil, o lateral esquerdo Escobar e o volante Diego Pituca estão de volta após cumprirem suspensão. O volante Tomás Rincón também fica à disposição após servir a sua seleção na data Fifa.

Em contrapartida, o lateral direito JP Chermont sentiu um desconforto na coxa e deve ficar de fora. O meia Miguelito, por sua vez, está com infecção intestinal.

"É mais uma decisão. São mais seis decisões pela frente e temos que dar a nossa vida. Não podemos perder pontos em casa, ainda mais agora que estamos na reta final. Vamos chamar a torcida para nos apoiar, pois a gente precisa deles", disse Pituca.

"A gente tem que somar o maior número de pontos nesses últimos seis jogos. E agora temos mais um confronto direto, pois temos a oportunidade de deixar eles para trás. Vamos entrar com força total para buscar essa vitória, que será muito importante para conseguirmos o nosso acesso o mais rápido possível", ampliou.

Do outro lado, o Ceará está embalado. São duas vitórias seguidas. Assim, o Vozão aparece em quinto lugar, com 51 pontos, dois a menos que o Mirassol, primeiro time dentro do G4.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X CEARÁ

Local: Vila Viva Sorte, em Santos (SP)



Data: 22 de outubro de 2024, terça-feira



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA)



Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (FIFA) e Lucio Beiersdorf Flor (AB)



VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

SANTOS: Gabriel Brazão; Hayner, Gil, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Willian), Wendel Silva e Guilherme



Técnico: Fábio Carille

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, David Ricardo, João Pedro Tchoca e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Lucas Mugni; Aylon, Erick Pulga e Saulo Mineiro



Técnico: Léo Condé.