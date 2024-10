Provocação? Hernan explica luzes apagadas e som no vestiário do Flamengo

O Corinthians afirma que o apagão de energia ocorrido no vestiário do Flamengo foi um problema momentâneo, e o som alto ouvido pelos jogadores, consequência de uma ação de marketing na chegada da equipe na Neo Química Arena, disse o colunista André Hernan, no De Primeira.

As duas situações irritaram os dirigentes do Flamengo, que reclamaram bastante após o apito final.

Na chegada do Corinthians, o Corinthians faz uma ação para o sócio-torcedor, fica um grupo de torcedores e os jogadores param para autógrafo, uma foto, e aí tem um som ambiente com cantos da torcida do Corinthians, o bando de loucos, o poropopó. Aquilo é numa caixa de som que fica ecoando em todo o saguão da chegada do ônibus do Corinthians. Acontece que o Flamengo chegou praticamente junto. Quando o Flamengo chega concentrado, os jogadores entram no vestiário, está esse barulho da caixa de som.

Segundo a minha apuração, quando eu fui conversar com as pessoas do Corinthians, esse ambiente vaza para as salas e vestiário visitante. Ele fica com um eco dentro. Para quem frequenta a arena, tem o estádio e, na parte interna, tem várias salas. E essas salas têm um eco, porque são salas sempre muito grandes, amplas, e o vestiário visitante fica com um eco muito alto. Então, estava a todo volume, essa torcida do Corinthians, numa caixa de som. André Hernan

Falta de luz no vestiário

Hernan contou que o estafe do Flamengo ficou bastante irritado nos bastidores, e que o Corinthians negou que o som alto e a queda de luz tenham sido para provocar ou descentrar o rival.

Quando eu perguntei sobre falta de luz, foi num corredor de acesso, o corredor é comprido. Uma parte do corredor teve um problema de interruptor, que foi resolvido na mesma hora, segundo o Corinthians.

A reclamação do Flamengo foi um pouco mais veemente. Não só na entrevista do Braz, mas também alguns integrantes da comissão técnica, staff, assessoria de imprensa do Flamengo, um pouco até revoltados, acima do tom. 'Nunca vi um negócio desse, que absurdo!'. 'Pô, meu irmão, nunca vi nada disso. Pô, luz apagada, caixa de som lá no talo, brincadeira isso'. Houve uma revolta por parte do Flamengo em relação a isso.

Aí depois eu fui no Corinthians, e o Corinthians deu uma abafada, deu uma neutralizada na coisa. O argumento do Corinthians foi esse — o Flamengo chegou bem na hora que o Corinthians estava chegando e teve todo aquele evento. Não foi nada programado para rivalizar, ou para provocar, ou para tirar a concentração do Flamengo. Foi isso que me disseram e eu estou trazendo a informação. André Hernan

PVC: Culpa da eliminação do Corinthians não é do Ramón Díaz

Também no programa, PVC afirmou que Ramón Díaz não é o principal culpado pela queda do Corinthians na Copa do Brasil.



Para o colunista, o Corinthians é o primeiro responsável pela própria eliminação, marcada pela incapacidade de superar a defesa do Flamengo mesmo atuando com um jogador a mais.

Tem uma falha do Ramón Díaz, mas não é do Ramón Díaz. Acho que tem uma falha do Corinthians por não conseguir entrar numa defesa que tinha dez homens. (...) Podia ter criado mais, o próprio Ramón Díaz falou sobre isso.

Agora, uma coisa que não passa só pelo treinador também: o Corinthians que jogou ontem, três meses atrás, não tinha seis desses jogadores — o time está completamente remontado.

O Corinthians tem uma sucessão de erros no ano inteiro. O técnico pega essa sucessão de erros e ele não consegue livrar dela. Comete alguns deles, eu estou de acordo. Mas a culpa hoje não é do técnico. Basta dizer que ele é o terceiro técnico do Corinthians no ano. Paulo Vinícius Coelho

Assista ao comentário:





