CBF celebra retorno de Neymar aos gramados após lesão: "Representação da magia"

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) celebrou o retorno de Neymar aos gramados após mais de um ano sem atuar. Na vitória do Al-Hilal por 5 a 4 contra o Al-Ain, nesta segunda-feira, pela Liga dos Campeões da Ásia, o camisa 10 foi acionado aos 31 minutos do segundo tempo.

"Depois de 369 dias, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem a alegria de rever Neymar de volta aos gramados. Em seu retorno pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta segunda-feira, o craque quase balançou as redes, mesmo com poucos minutos em campo, símbolo de quem continua com sua genialidade e seu talento característicos", diz o comunicado da entidade.

A volta do camisa 10 pode significar uma mudança de rumo da Seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Em quarto lugar, com 16 pontos, o Brasil enfrenta Venezeula e Uruguai ainda em 2024, podendo contar com o retorno do jogador do Al-Hilal.

"Neymar é a representação da magia do futebol brasileiro e cativa fãs de todo o mundo. Torcedores de todo o planeta vestem orgulhosamente camisas da Seleção Brasileira, Santos, PSG, Barcelona e Al-Hilal com o número 10 e o nome de Neymar nas costas", completa a nota da CBF.

Maior artilheiro da história da Seleção, com 79 gols, Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo em 17 de outubro de 2023, na derrota do Brasil por 2 a 0 para o Uruguai, pelas Eliminatórias.