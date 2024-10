Ancelotti analisa Borussia Dortmund antes de duelo com o Real Madrid: "É um adversário exigente"

Nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa antes do confronto entre Real Madrid e Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões, o técnico Carlo Ancelotti analisou as mudanças do time alemão em relação à final disputada entre as equipes na temporada passada, na qual o clube merengue saiu vencedor.

"O Borussia mudou, primeiro o treinador, depois alguns jogadores. Mantiveram a mesma ideia de futebol, uma equipa intensa que joga bem e com qualidade individual e colectiva. É um adversário exigente", disse.

As equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da Champions League.

O treinador italiano também comentou sobre o desempenho do meio-campista Jude Bellingham, que ainda não marcou nenhum gol na atual temporada, após um ano artilheiro em 2023/24.

"Estamos satisfeitos com o seu trabalho. Estou satisfeito porque ele trabalha muito em campo, compete, luta, sacrifica-se.... Não marcou os gols que marcou no ano passado, mas a surpresa não é este ano, mas os gols que marcou no ano passado. Não nos faltam os gols de Bellingham, porque temos jogadores muito talentosos à nossa frente", afirmou.

Ancelotti ainda explicou a mudança de posição do jogador inglês e os ajustes que tem feito na equipe.

"Ele mudou de posição outro dia, coloquei ele na direita porque achamos que ele poderia encontrar mais espaço para entrar na segunda linha. A ala esquerda está mais movimentada este ano e a ala direita ficou um pouco mais exposta. Podemos ser tão eficazes com Bellingham e Rodrygo na direita quanto na esquerda."

No momento, o Real Madrid está na 17ª posição da fase de liga da Champions League, com três pontos conquistados em dois jogos. Além do Borussia Dortmund, os próximos adversários da equipe são: Milan, Liverpool, Atalanta, RB Salzburg e Stade Brestois.