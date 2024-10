Palmeiras vence Juventude em jogo de oito gols e encurta distância para o líder Botafogo no Brasileiro

O Palmeiras segue na perseguição ao Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Alviverde derrotou o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em uma partida de oito gols, e encurtou a distância para o Glorioso no topo da tabela. Os gols do Verdão na vitória por 5 a 3 foram marcados por Estêvão, Raphael Veiga (três vezes), e o colombiano Richard Ríos. Danilo Boza, Ronaldo e Edson Carioca descontaram para os mandantes.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira atinge 60 pontos e fica só um atrás do Botafogo, que tropeçou na última sexta-feira e só empatou com o Criciúma. Já o Juventude fica estacionado na 14ª posição, com 34, somente dois acima da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Palmeiras é um confronto direto no topo da tabela do Brasileirão. O Alviverde enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada da Série A.

Do outro lado, o Juventude também tem um páreo duro pela frente. O time visita o Flamengo, no Maracanã, em jogo marcado para o mesmo dia, às 19h da noite.

O jogo

O Palmeiras começou ligado em Caxias do Sul e conseguia produzir boas jogadas pelos lados do campo, com Estêvão e Felipe Anderson. Aos nove minutos, o garoto arrancou em velocidade pelo lado direito, limpou o zagueiro e invadiu a área, mas foi derrubado. Ele pediu pênalti, mas o árbitro mandou a partida seguir.

A equipe visitante seguiu em cima do Juventude e abriu o placar aos 21 minutos. Felipe Anderson conduziu a bola da esquerda para o meio e deu um belo lançamento para dentro da área, encontrando Estêvão. Ele dominou com classe, já tirando do goleiro, e chutou com a perna esquerda para estufar as redes, colocando o Verdão em vantagem.

O Juventude respondeu à altura, aos 24 minutos. Jadson recebeu de Mandaca, soltou uma pancada de muito longe e viu a bola explodir na trave defendida por Weverton. No minuto seguinte, Estêvão quase fez o segundo dele. O jovem puxou contra-ataque pela direita, cortou para o meio e bateu para o gol, mas Mateus Claus defendeu.

A equipe mandante reagiu e deixou tudo igual aos 34 minutos. Após cobrança de escanteio na área, Lucas Barbosa se esticou e desviou no primeiro pau, vendo a bola sobrar com Danilo Boza. O zagueiro, que tinha liberdade na pequena área, só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.

O Palmeiras teve uma grande chance de marcar o segundo aos 38 minutos. Caio Paulista arrancou com a bola após o lindo corta-luz de Raphael Veiga e acionou Felipe Anderson, completamente livre pela esquerda. O jogador carregou e ficou cara a cara com Mateus Claus, mas mandou para fora e perdeu a oportunidade.

Porém, não demorou muito para o Verdão voltar a abrir vantagem no placar. Aos 43 minutos, Estêvão recebeu toque em velocidade e deu um tapa para Raphael Veiga. O meia chegou chutando rasteiro, da entrada da área, e balançou a rede do Juventude: 2 a 1 a favor dos visitantes.

Segundo tempo

A volta do intervalo foi animada do Alfredo Jaconi. O Juventude aproveitou o vacilo da defesa do Palmeiras e anotou o segundo gol na partida, empatando o placar mais uma vez. Weverton afastou uma cobrança de escanteio com soco, mas viu a bola voltar a ser lançada para a área visitante. Desta vez, Ronaldo recebeu livre na pequena área e finalizou firme, sem chances para o goleiro alviverde. Tudo igual de novo.

Não deu nem tempo do Papo comemorar o empate, e o Alviverde já fez o terceiro. Aos cinco, Richard Ríos roubou do defensor na área e cruzou rasteiro para Raphael Veiga, que se esticou e, de carrinho, concluiu para o fundo do gol.

O Palmeiras sofria pressão do Juventude, mas vinha conseguindo se segurar. Aos 17 minutos, o time anotou o quarto e aumentou a vantagem em Caxias. Desta vez, Richard Ríos bateu falta com força e contou com desvio na barreira do Papo, que matou o goleiro Mateus Claus, para ampliar o marcador.

Os mandantes, entretanto, não jogaram a toalha. Aos 21 minutos, Edson Carioca recebeu na área, deu uma caneta no lateral Mayke e, mesmo com pouco ângulo, soltou uma pancada de perna esquerda, sem chances para Weverton. Um segundo tempo maluco no Alfredo Jaconi.

O Juventude até tentou, mas o Palmeiras se segurou e, aos 44 minutos, liquidou o jogo. Vanderlan acionou Veiga, em um contra-ataque, e o meia levou a melhor em disputa com o defensor do Papo. Ele, então, bateu na saída do goleiro, anotando o quinto e garantindo o triunfo alviverde fora de casa.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 5 X 3 JUVENTUDE

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Data: 20 de outubro de 2024 (domingo)



Horário: às 20h (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)



Cartões amarelos: Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Gustavo Gómez, Richard Ríos e Mayke (Palmeiras); Jadson e Jean Carlos (Juventude)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOLS: Estêvão, aos 21? do 1ºT (Palmeiras); Danilo Boza, aos 34? do 1ºT (Juventude); Raphael Veiga, aos 43? do 1ºT (Palmeiras); Ronaldo, aos 3? do 2ºT (Juventude); Raphael Veiga, aos 5? do 2ºT (Palmeiras); Richard Ríos, aos 17? do 2ºT (Palmeiras); Edson Carioca, aos 21? do 2ºT (Juventude); Raphael Veiga, aos 44? do 2ºT (Palmeiras)

JUVENTUDE: Mateus Claus; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson (Marcelinho) e Mandaca (Jean Carlos); Lucas Barbosa (Ewerthon), Edson Carioca (Erick) e Ronie Carrillo (Gabriel Taliari).



Técnico: Jair Ventura

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno (Zé Rafael), Richard Ríos (Fabinho) e Raphael Veiga; Estêvão (Naves), Felipe Anderson e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira