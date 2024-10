Após ficar fora de top 3, Ramon Dino se supera e vence o Mr. Olympia Brasil

Ramon Dino venceu o Mr. Olympia Brasil neste domingo (20), disputado no Anhembi, em São Paulo, na categoria Classic Physique.

Com o resultado, o Dinossauro Acreano garante vaga na próxima edição internacional do Mr. Olympia. Há cerca de uma semana, o brasileiro havia ficado fora do top 3 do evento e corria o risco de não se classificar para a maior competição de fisiculturismo do mundo.

Outro brasileiro a competir, Livingston Livinho ficou em segundo lugar, seguido pelo britânico Niall Darwen, que fechou o pódio.

O que aconteceu

Ramon Dino não disputava uma competição de fisiculturismo em solo brasileiro havia três anos. O Dinossauro Acreano havia participado do Muscle Contest Brasil, em 2021, e desde então só atuava em eventos fora do Brasil.

Após ficar fora do pódio do Mr. Olympia 2024, Ramon Dino precisava voltar a disputar a etapa nacional. Quem vence a Mr. Olympia Brasil garante vaga direta na próxima edição da competição internacional.

No Mr. Olympia 2024, disputado no último dia 13 de outubro, o brasileiro deixou a desejar. Ramon transpirou demais, o que fez a tinta de seu corpo escorrer e prejudicar suas poses e performance. Os erros apresentados por Ramon foram bastante criticados por profisssionais e amantes do fisiculturismo.

No Anhembi, Ramon deu a volta por cima e superou oponentes de peso. O Dinossauro competiu contra o brasileiro Livingstone Livinho e o britânico Niall Darwen.