Gerson projeta final da Copa do Brasil e exalta Bruno Henrique: 'Merece'

Meio-campista do Flamengo, Gerson projetou a final contra o Atlético-MG e exaltou o atacante Bruno Henrique, na classificação rubro-negra sobre o Corinthians, na Copa do Brasil.

O que aconteceu

O meia foi um dos destaques da equipe do Flamengo na classificação, elogiou a equipe e projetou a final do torneio contra o Galo: "Jogo muito difícil, contra uma equipe muito qualificada, sabemos que vai ser um jogo duro, mas agora é comemorar, que a gente merece. O time todo de parabéns, demos a vida ali, e fizemos o que essa camisa pede, que é lutar até o final", disse após o duelo contra o Corinthians, ao SporTV.

Gerson ainda exaltou Bruno Henrique, atacante expulso após acertar com a sola da chuteira a cabeça do lateral Matheuzinho, da equipe paulista: "Foi expulso ali na infelicidade, ele tava só olhando a bola, acabou que acertou o Matheuzinho. Eu disse para ele que a gente ia buscar a classificação por ele, porque ele merece. É um cara que eu tenho um carinho enorme e ele luta pela gente sempre. A gente tinha que classificar por ele".

Final entre Flamengo x Atlético-MG acontece nos dias 3 e 10 de novembro. Mandos de campo ainda será decididos. A equipe do Galo classificou num agregado de 3 a 2 sobre o Vasco, enquanto o Fla passou pelo Corinthians com 1 a 0, marcado no duelo de ida, no Maracanã.