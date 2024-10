Flamengo: Gerson é o melhor jogador atuando hoje no Brasil, diz Casão

Gerson tomou conta do meio de campo e foi o cara do Flamengo na classificação para a decisão da Copa do Brasil, após segurar empate contra o Corinthians com um jogador a menos. A avaliação é do colunista Walter Casagrande, no Fim de Papo - Prorrogação.

Segundo Casão, o meia do Flamengo e da seleção brasileira foi fundamental para cadenciar o ritmo do jogo e esfriar o ímpeto do Corinthians na Neo Química Arena. Para o colunista do UOL, Gerson mostrou que é hoje o melhor jogador do futebol brasileiro.

O Gerson sobra toda vez, está numa fase espetacular. Eu pedi o Gerson na seleção desde 2019, desde aquele Flamengo de 2019, eu falava que tem que convocar o Gerson. Hoje, o Gerson é muito melhor que aquele de 2019, tem mais experiência, mais rodagem, hoje ele coma conta do meio-campo, erra menos porque tem mais experiência mesmo de campo, de situações de jogo.

Corinthians: 'Coronado entrou lerdo como se estivesse ganhando', diz Milly

Milly Lacombe criticou a "lerdeza" de Igor Coronado na eliminação do Corinthians para o Flamengo. Ela destacou que o meia entrou em campo como se o time estivesse ganhando.

Quando o Coronado entrou em campo, entrou como se o empate fosse do Corinthians, como se o Corinthians estivesse se classificando. Ele entrou numa lerdeza que parecia que estava ganhando, como se o time tivesse em vantagem, e não estava. O Corinthians não conseguiu chamar a torcida no segundo tempo, a torcida do Corinthians nem veio tanto pro jogo hoje, e a torcida do Corinthians e o time dialogam, é um diálogo. Milly Lacombe

'Elenco do Corinthians é muito fraco tecnicamente', dispara Casão

Casagrande criticou o nível técnico dos jogadores do Corinthians na eliminação para o Flamengo. O time de Ramón Díaz jogou mais de 1h com um atleta a mais, mas não saiu do zero.

A partida de hoje, para quem ainda estava em dúvida se o Corinthians vai sofrer contra o rebaixamento, para quem achava que essa equipe do Corinthians se estivesse desde o início do Brasileirão estaria lá em cima, lutando com Palmeiras, Fortaleza, Botafogo e Flamengo, não é verdade. Quando o jogo vira pro lado técnico, criativo, da tabela, o Corinthians não consegue jogar. Montaram um elenco muito fraco tecnicamente. Walter Casagrande

