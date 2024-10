Filipe Luís exalta a postura do Flamengo em classificação contra o Corinthians

O Flamengo enfrentou na partida contra o Corinthians uma situação, de certa forma, inesperada neste domingo pela semifinal da Copa do Brasil: atuou com um a menos depois da expulsão de Bruno Henrique ainda aos 28 minutos do primeiro tempo. O Rubro-Negro precisou se esforçar mais em campo para segurar o empate que garantiu a sua vaga na final. O técnico Filipe Luís elogiou a postura dos atletas.

"Tenho um grupo de homens fantásticos, estou muito orgulhoso desse time. Sei a fome e a ambição desse time para ganhar. Sou privilegiado de liderar esse grupo", afirmou. "É um grupo de jogadores grandes e gigantes, que crescem nesse tipo de jogo", acrescentou.

Apesar do pouco tempo de trabalho à frente do Flamengo, Filipe Luís agiu rapidamente após a expulsão de Bruno Henrique. Tirou o atacante Gabigol para a entrada do zagueiro Fabrício Bruno. O Flamengo mostrou uma postura serena em campo para suportar a pressão corintiana.

"Penso em todas as possibilidades no jogo, anoto, planejo, nem sempre sai do jeito que a gente espera, mas uma expulsão sempre é prevista e o possível cenário do jogo. Muitas experiências que vivi, com vários sistemas jogando com a menos ou um a mais, então decidimos rápido. O time precisa de uma resposta do treinador e foram sublimes em campo", disse.

Filipe Luís ainda evitou críticas a Bruno Henrique pelo lance do cartão vermelho. "A expulsão do Bruno foi uma pena, ele era o melhor em campo, era um perigo constante, atacando bem, defendendo bem, correndo demais. Foi um golpe importante para a equipe", destacou.