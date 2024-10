Carille comanda trabalho técnico, e Santos faz penúltimo treino para encarar o Ceará

Na manhã deste domingo, o elenco do Santos fez o que foi seu penúltimo treino antes da partida contra o Ceará, válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Fábio Carille comandou um treinamento técnico no CT Rei Pelé. Além disso, o comandante ainda organizou trabalhos de passe e também de finalização.

Para o embate, o treinador santista ganhou uma dúvida. No último sábado, o meia boliviano Miguelito se reapresentou após a data Fifa com um quadro de infecção intestinal. O meia já iniciou o tratamento, mas é dúvida para enfrentar o Ceará, uma vez que não treinou no gramado nos últimos dois dias.

Os únicos desfalques certos do Peixe já são conhecidos. Seguem entregues ao departamento médico o goleiro João Paulo (ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo) e os laterais Aderlan (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Kevyson (lesão no joelho esquerdo).

Por outro lado, Carille terá a volta de titulares importantes. O zagueiro Gil, o volante Diego Pituca e o lateral esquerdo Escobar ficam à disposição novamente após terem cumprido suspensão na última rodada. Além do trio, o volante venezuelano Tomás Rincón também retorna após servir sua seleção na data Fifa.

O elenco santista ainda terá mais um dia de treinamentos para ajustar os últimos detalhes. O Santos recebe o Ceará nesta terça-feira, a partir das 19h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, em compromisso pela 33ª rodada da Série B.

Com a derrota do Novorizontino no último sábado, o Peixe segue líder da Segunda Divisão nacional. O Alvinegro Praiano figura no topo da tabela com 56 pontos, enquanto o time de Novo Horizonte continua na segunda posição, com 54. O Sport, que entra em campo neste domingo, pode igualar a pontuação do Santos, mas precisaria tirar uma diferença de nove gols de saldo para assumir a ponta.