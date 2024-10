Autor de três gols, Veiga valoriza eficiência do Palmeiras e pede "pés no chão" em briga por título

O Palmeiras segue na perseguição ao Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Alviverde derrotou o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em uma partida de oito gols, e encurtou a distância para o Glorioso no topo da tabela. Autor de um hat-trick, o meia Raphael Veiga lamentou os três gols sofridos pela equipe, mas deu o mérito ao adversário e valorizou a eficiência do Verdão no ataque. Além disso, ele pediu "pés no chão" à equipe nesta disputa pelo título da Série A.

"O Juventude é uma boa equipe, fizeram os três gols com méritos. Nem sempre quando a gente sofre gols é por falhas nossas, temos que dar os méritos. E a gente conseguiu fazer cinco gols, aproveitamos as oportunidades. Nem todo jogo vamos sair com a baliza zero, mas temos que tomar cuidados e minimizar as chances de complicar o jogo", disse o jogador em entrevista ao Premiere, na saída de campo.

"Todo jogo é importante, nunca vamos saber quando é o jogo do título. O campeonato é difícil, acirrado. Temos que manter os pés no chão, fazer o nosso trabalho. No final a gente vê como vai estar a nossa colocação", concluiu.

Com o triunfo, o time comandado por Abel Ferreira atinge 60 pontos e fica só um atrás do Botafogo, que tropeçou na última sexta-feira e só empatou com o Criciúma.

O próximo compromisso do Palmeiras é um confronto direto no topo da tabela do Brasileirão. O Alviverde enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada da Série A.